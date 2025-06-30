По словам чиновников, пока в дипломатическом плане дела у Украины идут лучше, но ситуация на фронте, похоже, ухудшается.

Многие европейские политики не верят в то, что Россия готова согласиться на прекращение огня против Украины. Более того, российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Одессу, чтобы лишить Украину доступа к своему главному порту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, Путин верит в то, что Одесса якобы является "исторически русским городом". Чиновник в разговоре с журналистами заявил, что для главы РФ захват этого города является главной целью войны против Украины.

Союзники должны увеличить поддержку Украины, чтобы противостоять РФ

В издании отметили, что одним из главных достижений саммита НАТО в Гааге является то, Альянс вновь сосредоточился на сдерживании России. Также союзники договорились увеличить расходы на оборону, что смягчает напряженность между Европой и США.

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Кроме того, президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. В издании подчеркнули, что эта встреча прошла хорошо.

Тем не менее пока в дипломатическом плане дела Украины идут лучше, война, похоже, ухудшается, считают в издании. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что к осени ситуация на фронте может серьезно ухудшиться. Это будет гораздо более значимым, чем любые бумажные обязательства, взятые на себя в коммюнике Альянса на прошлой неделе.

В издании поделились, что военные оценки показывают, что как российские, так и украинские вооруженные силы приближаются к точке истощения. Тем не менее Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, а Украина может достичь предела своих возможностей уже в течение шести месяцев, если не получит значительной военной поддержки.

Помимо этого Украина испытывает проблемы с численностью войск, добавили в издании. Аналитики сходятся во мнении, что Россия потеряла в ходе войны более миллиона солдат убитыми или ранеными. Потери Украины также были тяжелыми.

В издании подчеркнули, что Россия также усилила воздушные атаки по Украине, что подрывает боевой дух украинцев. Без четкого видения победы над страной может опуститься чувство безнадежности.

Сразу несколько западных чиновников в разговоре с журналистами заявили, что Украина может потерять еще больше территорий без дополнительной военной поддержки. Они предупредили о риске "катастрофического провала", если украинская армия будет доведена до предела своих возможностей и не получит увеличения военной и финансовой помощи от союзников.

Почему Путин бредит захватом Одессы

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что российский диктатор Владимир Путин вынашивает планы по захвату Одессы, так как хочет отрезать Украину от выхода к Черному морю. Также это поможет главе РФ скорее решить вопрос с российским анклавом - непризнанным Приднестровьем, граничащим с Одесской областью.

По словам Ступака, Россия не сможет захватить Одессу. Он отметил, что до полномасштабного вторжения в Украину такой сценарий можно было предполагать, но сейчас для россиян это трудная задача.

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