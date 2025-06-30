Украине неизбежно придется делать собственные системы ПВО.

Внедрение новых систем противовоздушной обороны требует затраты времени и ресурсов для подготовки инфраструктуры, обучения персонала и интеграции с имеющимися оборонными структурами. Об этом заявил военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"Если есть идея и проведены определенные расчеты для того, чтобы использовать определенное средство противодействия, нужно время на то, чтобы создать материальную базу для средств противодействия, создать учебную базу, обменяться опытом. Имеется в виду, что надо научить большое количество людей, которые будут работать с системой противовоздушной обороны, интегрировать ее в систему или в тактику или стратегию ведения боя", - сказал он.

По словам Тимочко, если есть предложение применять какое-то средство поражения, то оно должно быть интегрировано в общую систему ведения боя.

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"Мало того, свои системы противодействия не должны его рассматривать как вражеское, чтобы своя система противовоздушной обороны не противодействовала их работе. Поэтому, когда мы говорим о привлечении новых видов противовоздушной, противоракетной обороны, должны понимать, что на это нужно время. Даже с момента появления идеи до практического применения проходит период", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине неизбежно придется делать свои системы ПВО. Он отметил, что это должны быть универсальные системы противовоздушной обороны, но в то же время они должны быть новаторскими и не иметь общепринятых стандартов.

Как Украина усиливает системы ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна сосредоточена на быстрой разработке перехватывающих дронов, чтобы защищать города в глубине страны.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что в последнее время Российская Федерация отправляет дроны на высоту около 2 километров. Поэтому нашим мобильным подразделениям становится все сложнее перехватывать дроны Shahed. Когда дроны летают ниже, их можно увидеть и сбить.

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