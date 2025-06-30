Скручивание листьев - распространенный признак того, что с томатами что-то не в порядке, но это не повод для паники.

Выращивание томатов может быть простым и приятным делом - от появления первых цветов до сбора спелых плодов. Однако есть и не очень приятные моменты, к которым относится скручивание листьев томатов.

Эксперт издания Homes and Gardens Дрю Суэйнстон рассказал, что скручивание листьев томатов - распространенная проблема. Оно может быть вызвано различными факторами, включая погоду, проблемы с поливом, вредителей, болезни и недостаток питательных веществ. Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем можно легко предотвратить или устранить.

Полив

Томаты любят влажную почву, поэтому недостаток воды может привести к тому, что растения начнут скручивать листья, отчаянно пытаясь сохранить воду, особенно в жаркий период. Пересыхание почвы особенно опасно, если вы выращиваете томаты в горшках. С другой стороны, чрезмерный полив растений также может привести к скручиванию листьев.

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Нужно постоянно контролировать уровень влажности почвы. Здесь может помочь мульчирование, благодаря чему удерживается влага в почве и предотвращается ее быстрое высыхание.

Температура и погода

В ответ на слишком высокую температуру томаты сворачивают листья, чтобы сохранить воду. В теплом климате может быть полезно посадить помидоры в месте, которое после полудня затеняется, чтобы защитить их от палящего солнца.

В качестве альтернативы переместите растения из-под прямых солнечных лучей, если они находятся в горшках, или используйте ткань для создания тени.

Растения томатов также не любят холод, и это тоже может привести к скручиванию листьев. Если температура опускается ниже 12°C, листья могут скручиваться внутрь в качестве защитной меры.

Вредители и болезни

Вредители томатов, вызывающие скручивание листьев, включают тлю, белокрылку, трипсов, паутинных и широких клещей. Сосущие вредители питаются листьями и стеблями, и обычно их можно увидеть сгруппированными на нижней стороне листьев.

Если на растениях томатов появились паутинные клещи, белокрылки или тля, их можно удалить струей воды или опрыскать инсектицидом. Растения-компаньоны томатов также могут отпугивать вредителей или привлекать полезных природных хищников, которые поедают вредителей.

Еще один недостаток вредителей заключается в том, что они могут распространять болезни, а некоторые вирусные заболевания также приводят к скручиванию листьев. К ним относятся пятнистость листьев, вирус мозаики и вирус желтого скручивания листьев томатов. К сожалению, рекомендуемый путь для растений с вирусными заболеваниями - удалить их, чтобы предотвратить распространение.

Недостаток питания

Регулярная подкормка томатов - лучший способ обеспечить их необходимыми питательными веществами. При недостатке азота листья начинают скручиваться.

Растения с избытком азота производят слишком много листвы, что не позволяет растению поддерживать весь этот пышный рост и приводит к скручиванию листьев. С другой стороны, недостаток калия или фосфора часто проявляется в замедленном росте и скручивании листьев. Лучшим вариантом будет использование специального удобрения для томатов.

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