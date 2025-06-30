Исследовательская группа сначала отсканировала череп женщины и создала 3D-печатную репродукцию.

Исследователи и художники создали поразительную реконструкцию лица женщины каменного века, которая жила примерно 10 500 лет назад на территории современной Бельгии. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что подробное изображение доисторической охотницы-собирательницы, известной как "женщина Марго", основано на различных научных данных, включая останки ее скелета и древнюю ДНК.

Реконструкция, которая была создана в рамках междисциплинарного проекта университета Regional Outlook on Ancient Migration (ROAM) в сотрудничестве с голландскими художниками и братьями-близнецами Адри и Альфонсом Кеннисами, раскрывает интригующий набор черт.

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Важно, что исследования показали, что у охотницы-собирательницы, вероятно, были голубые или светлые глаза и удивительный "среднего тона" цвет кожи, сообщила руководитель проекта Изабель Де Гроот, профессор кафедры археологии Гентского университета. Этот тон кожи, по-видимому, немного светлее, чем у большинства других западноевропейских людей из периода мезолита (или среднего каменного века), которых ученые изучали до сих пор.

По ее словам, сравнение ее с другими людьми, которые жили примерно в тот же период времени, такими как культовый Чеддерский человек из Англии, выявляет это "тонкое, но важное" различие, которое подчеркивает вариации, уже присутствующие в постледниковой Западной Европе:

"Пигментация кожи женщины из Марго указывает на большую сложность пигментации кожи в этих популяциях и на то, что она была более неоднородной, чем считалось ранее".

Считается, что Чеддерский человек принадлежал к той же западноевропейской популяции охотников-собирателей, что и женщина из Марго. Предыдущие исследования предполагали, что у него также были голубые глаза, хотя цвет его кожи, как полагают, был немного темнее. Другие члены этой популяции охотников-собирателей имели похожее сочетание темной кожи и светлых глаз.

Интересно, что останки женщины-охотницы-собирательницы впервые были обнаружены в 1988 году во время раскопок пещеры Марго около Динана в бельгийском регионе долины реки Маас. В то время методы генетического анализа, которые легли в основу новой реконструкции, были недоступны.

Де Гроот заявила, что исследовательская группа сначала отсканировала череп женщины и создала 3D-печатную репродукцию. Затем братья Кеннис использовали эту печатную версию для моделирования мышц и кожи головы. Они сделали это, используя анатомические стандарты для этого региона, принимая во внимание возраст женщины. Основываясь на особенностях ее черепа, исследователи подсчитали, что на момент смерти ей было от 35 до 60 лет.

Затем группа определила ее потенциальный цвет глаз и цвет кожи, используя древнюю ДНК, извлеченную из частей ее черепа. Они также учли влияние загара, чтобы воссоздать цвет ее кожи, учитывая, что она, вероятно, вела подвижный образ жизни на открытом воздухе.

Отмечается, что хотя такие реконструкции лица могут предоставить увлекательное окно в далекое прошлое, некоторые элементы открыты для интерпретации. Де Гроот сказала:

"Настоящий тон кожи и цвет глаз трудно различить. В древней ДНК нет точного ответа".

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