По данным аналитиков проекта, админграница области в нескольких местах уже стала местом боев, военные пока опровергают.

На карте DeepState впервые с начала российского вторжения появилась серая зона на Днепропетровщине. Об этом сообщили на сайте проекта.

Согласно схеме, серая зона заходит за админграницу Днепропетровской области примерно на 800 метров. Серая зона отмечена вблизи реки Волчья между селом Дачное с украинской стороны и селом Новоукраинка, которое также находится в серой зоне ближе к оккупированным территориям.

DeepState также указало, что с другой стороны Дачного, за селом Ялта, россияне также почти вплотную продвинулись к административной границе области. Серая зона на этом участке также частично заходит на Днепропетровщину.

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Однако, по данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, сейчас бои идут вблизи административной границы, а также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами.

"Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - написал Коваленко в Телеграмм.

В комментарии Суспільному представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также отрицает прорыв россиян на Днепропетровщину. Он уточнил, что по последним сводкам, по состоянию на 12:10, прорыва войск РФ на территорию Днепропетровщины не зафиксировано.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - сказал он.

В бригаде "Спартан" и в 33 отдельной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожье, Общественному также не подтвердили прорыв россиян на Днепропетровщину.

Как продолжается летнее наступление россиян

Напомним, что россияне постепенно продолжают продвижение, их летнее наступление продолжается. По словам эксперта Кирилл Сазонова, при этом они испытывают значительные трудности. От отметил торможение вражеского наступления.

В частности, на Сумщине российское наступление захлебнулось, хотя еще продолжается на других участках. Так, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, рассказали в ОСУВ "Хортица".

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