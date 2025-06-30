По словам майора ВСУ, такие боевые действия, как сейчас, могут продолжаться еще 2-4 года.

Ситуация на западе Донецкой области сложная, однако не катастрофическая. Сейчас россияне продвигаются небольшими группами на участке между Курахово и Покровском. Об этом рассказал майор ВСУ Евгений Карась, командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", в интервью "Фокусу".

"Да, были тяжелые дни для нескольких наших бригад - враг вклинился, но говорить о полноценном прорыве не совсем корректно - нет массового захода техники или глубоких рейдов. Это были бои на фоне очень малой численности с обеих сторон. Да, россияне где-то вклинились, прошли немного вперед - потом их остановили. Началось в другой точке - снова остановили. Это постоянный процесс", - объяснил военный.

По его словам, иногда возникает ситуация, когда, к примеру, российская группа попадает в окружение.

Видео дня

"Логистику им отрезали, снабжения нет, - и все, их начинают выжигать. Был один такой случай - до сих пор не знаю, выжили ли они там. Но из этого могла бы получиться громкая медийная история", - подчеркнул Карась.

Также командир высказался о ситуации на Сумском направлении. По его словам, все военные понимают, что оккупанты не захватят Сумы.

"У них просто недостаточно сил. Но это не означает полное отсутствие угрозы. Сумы могут попасть под огневой контроль, обстрелы артиллерией, как это уже бывало. Но для этого надо, чтобы они продвинулись, а пока мы держим оборону", - заверил майор ВСУ.

Кроме того, он отметил, что не может с точностью ответить, дойдет ли армия РФ до Днепропетровщины. Карась считает, что это может быть маневр для отвлечения внимания или же прикрытие для удара по Славянско-Краматорской агломерации.

"Очевидно, что у Путина есть политическая задача: показать результат до конца лета. Они готовят "летнюю кампанию", которая должна стать поводом для дипломатического давления: "мол, смотрите, Россия сильная - давайте договариваться". Наша задача - доказать, что они не сильные. И если эта кампания провалится, осенью им будет гораздо труднее: меньше листьев, больше грязи, техники мало, передвижение затруднено", - заверил защитник.

Также он сослался на Институт изучения войны, который утверждал, что оккупанты имеют проблемы с восстановлением техники.

"Удар по российским аэродромам, который мы нанесли, - это катастрофа для их обороноспособности. Но ведь россияне не сдаются, они что-то латают, что-то придумывают. Поэтому даже если, не дай Бог, они захватят какой-то большой город - это еще ничего не значит. Это не конец войны. Мы же не сдались, когда потеряли часть Харьковщины. Мы не сдаемся сейчас", - отметил военный.

По его словам, украинцы должны понимать, что сейчас нет такого наступления, как это было в 2022 году, ведь тогда ВСУ не имели ни резервов, ни стабилизации.

"У нас сейчас ситуация другая - в отдельных участках действительно есть потери, есть отступления. Но нет массового прорыва. Россияне атакуют мелкими группами. Иногда продвигаются на 500 метров или 2 км, потому что где-то в нашем взводе осталось пять солдат, связи нет, помощь не успевает. Но потом мы стабилизируем - дронами, артиллерией, резервами. Это такая война - медленная, изнурительная. Когда одна небольшая позиция держится благодаря 20 солдатам полтора месяца - это героизм. Как на Кураховском направлении. А если бы было не 20, а 40? Держали бы еще месяц", - сказал майор ВСУ.

Он отметил, что сейчас происходит "стагнация", которая может длиться 2-4 года, то есть линия фронта почти не меняется, однако реальная борьба продолжается за ресурсы, технику, решения и поддержку союзников.

Карась считает, что определяющим этапом в этой войне будут поставки вооружения и мобилизационные решения.

"Например, сейчас дали ракеты ПВО за арестованные российские средства - это очень серьезная штука. Если еще что-то подключится - это может изменить ход войны. Россия ошибается, мы тоже порой ошибаемся. Но, повторюсь, сообщения о захвате отдельных сел - это, скорее, информационная составляющая. Они не меняют стратегической ситуации. Вспомните, как в 2022 году россияне были разгромлены на Харьковщине, было Запорожское контрнаступление - это была сложная, но успешная операция. Если бы союзники выполнили обещания по поставкам оружия вовремя, ситуация могла бы измениться быстрее и глобальнее", - заверил боец.

По его словам, потери РФ сейчас большие. В частности на это влияют атаки на аэродромы, потеря боевого потенциала, а также межнациональные конфликты.

"Но они все еще продолжают наступать, пытаются изменить ситуацию. Поэтому, даже если они захватят большой город, это не будет означать конец войны", - подытожил воин.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитики DeepState впервые обозначили серую зону на Днепропетровщине. Эта зона обозначена вблизи реки Волчья между селом Дачное с украинской стороны и селом Новоукраинка, которое также находится в серой зоне ближе к оккупированным территориям.

В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отрицает прорыв россиян на Днепропетровщину. По его словам, по состоянию на 30 июня на 12:10, прорыва войск РФ на территорию области не зафиксировано.

В свою очередь бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказал о потерях россиян на Сумщине. Он отметил, что "сточились 155-я, 810-я, 177-я бригады", от них почти ничего не осталось.

"То есть, продвижение минимальные, а потери - максимальные. Поэтому можно осторожно предполагать, что то "большое наступление", которое россияне начали в мае 2025 года, начинает "буксовать". Того запала, который был еще в начале июня, нет", - заверил Ступак.

Вас также могут заинтересовать новости: