Горы мусора и безлюдные пляжи: как изменилось Мелекино во время оккупации (фото, видео)

Даже в разгар летнего сезона на пляжах почти нет людей.

Село Мелекино, которое расположено в Мангушском районе Донецкой области, было популярным курортом на Азовском море. Тем не менее во время российской оккупации этот населенный пункт сильно изменился. Теперь на пляжах почти нет людей, а в курортной части лежат горы мусора.

Telegram-канал "Мариуполь сейчас" опубликовал свежие фото и видео, на которых можно увидеть, как выглядит Мелекино в разгар летнего сезона. Украинцам, которые до оккупации села отдыхали на этом курорте, будет трудно узнать этот населенный пункт.

На видео можно заметить почти пустые пляжи. Всего несколько человек отдыхают на берегу.

Люди оставили много комментариев под постом. Многие из них удивлены тем, что в разгар летнего сезона на пляже почти нет людей.

На одном из снимков, которые опубликовал Telegram-канал, запечатлены горы мусора в курортной части села. Под этим постом собралось много комментариев о том, что при российской "администрации" Мелекино превратилось в свалку.

Напомним, что Мелекино расположено в 19 километрах к юго-востоку от центра общины - поселка Мангуш. В 20 километрах от села находится железнодорожная станция Мариуполь.

До оккупации Мелекино являлось азовской зоной отдыха. Курортная зона баз отдыха и пансионатов тянулась вдоль берега Азовского моря на семь километров.

Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка

Ранее УНИАН показывал, как выглядит курорт Кирилловка в Запорожской области во время российской оккупации. В поселок почти никто не приезжает, поэтому побережье становится все более пустым.

На одном из видео, которое было снято 20 июня, мужчина рассказал, что сейчас происходит на пляже в Кирилловке. Он поделился, что на пляже почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона.

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