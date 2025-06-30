Украине следовало бы изменить соответствующий закон, чтобы беспрепятственно провести изменения в Правительстве, считает Федор Вениславский.

Закон о правовом режиме военного положения запрещает в условиях военного положения менять правительство. Об этом заявил Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире на Radio NV.

"Но такой запрет на смену высших органов государственной власти в условиях военного положения, с точки зрения логики законодателя имел целью сделать невозможным власти злоупотреблять полномочиями. Но в условиях, когда писали и законы и Конституцию, было практически нереально спрогнозировать, что Украина может оказаться в войне, которая длится четвертый год. И здесь с точки юридической мы имеем четкие ограничения. А с точки логики управленческой деятельности Правительства и вопросов со стороны наших коллег к отдельным нашим министрам. И с точки зрения физической усталости, ведь работать достаточно проблематично в таких условиях такой промежуток времени. Поэтому вопрос где-то циркулирует", - сказал Вениславский.

В то же время он отметил, что пока никаких официальных разговоров в политической фракции "Слуга народа" относительно изменений в Правительстве не велось.

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"Я в них участия не принимал. Поэтому подтвердить или опровергнуть, что мы ожидаем смену правительства на данный момент я не могу. Более того, нужно было бы делать что-то с законом о правовом режиме военного положения. Где урегулировать возможность потенциальной смены правительства. Для того, чтобы не формулировать заранее какие-то сомнительно легитимные решения. Которые потом могут быть основанием для обвинений очередных кого-либо, что нарушена процедура отставки правительства или назначения", - отметил Вениславский.

Изменения в правительстве: что известно

Накануне нардепы сообщали о планах смены правительства в Украине. В частности 17 июня народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждал, что уже на следующей пленарной неделе Верховной Раде Украины "придется назначить нового Дениса Шмыгаля". Как заявил депутат, возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

На эту информацию отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что пока разговоры об отставке Шмыгаля он не проводил.

"Что касается правительства. Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", - подчеркнул глава государства.

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