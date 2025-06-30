В отличие от многих аналогов, эта модель может генерировать видео со звуком.

Google неожиданно открыла доступ всем желающим к тестированию своего нового ИИ‑генератора видео Veo 3. Теперь его можно опробовать бесплатно через платформу Vertex AI.

Хотя сам видеогенератор формально остается платным, Veo 3 является частью экосистемы Google Cloud, а значит, воспользоваться им можно с помощью пробной подписки, обратило внимание издание TechRadar.

Каждому новому пользователю после регистрации Google Cloud доступно $300 в виде кредитов, которые можно использовать в течение 90 дней для экспериментов с генерацией видео Veo 3 и другими сервисами Vertex AI.

Видео дня

Таким образом, внезапно, Google Veo 3 стал одним из немногих открытых ИИ‑генераторов видео, доступных для массового тестирования. $300 пробного баланса хватит примерно на 10 генераций.

Veo 3 умеет генерировать реалистичные видео длительностью до 8 секунд, используя простые текстовые запросы. Главная особенность этой версии – синхронизированная озвучка, которая воспроизводит фразы с естественным акцентом на разных языках.

Google обучала модель на миллионах роликов с YouTube, что обеспечивает высокое качество и правдоподобность движения в сгенерированных клипах. Пользователи уже нагенерировали много примеров и некоторые из них завирусились в сети.

Google Veo 3 – не единственная нейросеть, создающая реалистичные видео по запросу. В начале месяца Microsoft предоставила бесплатный доступ к видеогенератору Sora от OpenAI. Ранее доступ к ИИ-модели имели только платные подписчики ChatGPT.

Накануне Midjourney представила свою первую нейросетевую модель для создания видео. Пока она доступна только в веб-версии, но уже выглядит впечатляюще.

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