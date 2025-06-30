Системы IRIS-T доказали свою эффективность в отражении российских воздушных атак.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина хочет увеличения поставок немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве.

"Мы очень гордимся, что у нас есть системы IRIS-T. Я думаю, вы очень восхищаетесь качеством соответствующих немецких систем. Это еще один вопрос, который бы я хотел обсудить относительно нашего опыта и относительно возможного увеличения поставок количества соответствующих систем. Одних из лучших систем противовоздушной обороны IRIS-T", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что сегодня к его встрече с главой МИД Германии еще присоединятся 5 представителей крупных немецких компаний оборонно-промышленного комплекса.

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"И в ближайшие дни это количество будет до 20. Это важное партнерство для нас - мы будем развивать соответствующий милитари хаб и в Украине, и не только. И для нас это важно - что уже три из этих компаний работают в Украине, и мы ожидаем четвертую", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил Германию, канцлера Фридриха Мерца и немецкий народ за неизменную поддержку Украины с начала войны.

"Действительно наибольшую поддержку сегодня в Европе делает именно Германия. После увеличения в этом году - это будет в пределах 9 млрд евро. Это очень ощутимая помощь. Особенно в этот момент", - сообщил Зелкнский.

Как добавил Зелкнский, он во время предыдущих встреч с канцлером Мерцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом сосредотачивали внимание на внутреннем производстве в Украине, особенно дальнобойных дронов и других украинских возможностей, а также на совместном производстве.

"И я очень надеюсь, что большая часть из тех денег, которые были выделены Федеральным правительством Германии, можно будет сфокусировать именно на украинском производстве", - сообщил Зеленский.

В свою очередь, немецкий министр Вадефуль доволен, что Германия и Украина переходят к следующей фазе сотрудничества с представителями оборонной промышленности.

"Частично они уже работают в Украине. Некоторые предприятия Украины работают и у нас. Мы также собираем и ценим ваш опыт. И наша экономика также может получать от этого определенную выгоду", - сказал Вадефуль.

Германия имеет план поставки систем IRIS-T в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, Германия разработала план поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период. Также Украина рассчитывает не только на получение дополнительных систем IRIS-T, но и на локализацию их производства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсуждал с министром обороны Германии Борисом Писториусом привлечение инвестиций в производство оружия в Украине.

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