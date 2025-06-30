Храпчинский также рассказал об оружии, которое стоит использовать во время отражения российских ударов.

Сейчас Украина имеет комплексный подход по применению средств, которые противодействуют любой угрозе. Об этом рассказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского радио".

"Враг варьирует дронами, использует или малые высоты, или наоборот большие (более 2 тысяч метров), что делает невозможным перехват за счет "Гепардов" или "Браунингов". Поэтому если говорить об эффективности, то это должен быть комплексный подход с применением средств радиоэлектронной борьбы, малых зенитно-ракетных комплексов, дронов-перехватчиков и классических пушек", - отметил эксперт.

По его словам, также должна быть привлечена авиация, а именно вертолеты и самолеты, к примеру, F-16. Храпчинский напомнил, что во время последней атаки Ирана на Израиль с использованием "Шахедов", именно F-16 отражали этот удар.

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"Именно комплексный подход делает невозможным действия со стороны врага, потому что ему будет сложно понимать, куда продвигаться", - подчеркнул производитель средств РЭБ.

Он рассказал, что россиянам удалось запускать дроны на большую высоту после того, когда украинские защитники начали применять мобильно-огневые группы.

"Они начали перехватывать на малых высотах эти дроны, поэтому россияне начали поднимать их выше. Враг пошел не только на увеличение количества антенн для того, чтобы пытаться отсекать все наши попытки, но и дополнительно развивает направление искусственного интеллекта. Это позволяет использовать визуальную навигацию. По ранее заложенным фотокарточкам местности дрон может перекоординировать свое расположение. Это же можно сказать и о наличии мобильной связи в этих дронах, потому что это все связано с тем, что мы активно противодействуем угрозе", - объяснил эксперт.

Поэтому, как считает Храпчинский, чтобы врагу было сложно понять, куда ему нужно двигаться, необходимо активно привлекать сектора противодействия, используя различные средства.

"За последнюю атаку были использованы реактивные дроны "Герань-2". Наши дроны-перехватчики могут быть малоэффективными, если враг будет увеличивать скорость дронов. Поэтому здесь надо уже говорить о малых зенитных ракетных комплексах с применением малых зенитных ракет. На все это нужно финансирование и стратегическое видение, которое позволит нам предвидеть возможные действия со стороны врага", - отметил производитель средств РЭБ.

Он добавил, что противник имеет стратегическое видение ситуации, ведь уже начинает увеличивать скорость, пока Украина пытается внедрить дроны-перехватчики.

"Поэтому встает вопрос создания собственных малых зенитных ракет, которые позволили бы нам перехватывать дроны. Это не дорогостоящее оружие - до 10 тысяч долларов за единицу", - заверил Храпчинский.

Борьба с "Шахедами" - последние новости

Ранее вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина может добиться прорыва в борьбе с "Шахедами". По его словам, сейчас идет активная работа по перехватчикам, и некоторые из них сделали "невероятный прорыв".

"Но будем оценивать по тому, какой будет конверсия сбивания "Шахедов". И мы все должны это почувствовать. И вот тогда сможем точно оценить эту технологию. Но есть невероятно большая надежда, что решение на столе", - подчеркнул Федоров.

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина создает новые подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками. По его словам, также сейчас соответствующее обучение проходят пилоты дронов.

"В последнее время Российская Федерация отправляет дроны на высоту около 2 километров. Поэтому нашим мобильным подразделениям становится все сложнее перехватывать дроны Shahed. Когда дроны летают ниже, их можно увидеть и сбить", - рассказал Игнат.

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