Присутствующие в зале плакали.

В Пхеньяне провели концерт в честь годовщины подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР.

Как передает Yonhap, на мероприятии присутствовал сам Ким Чен Ын, также в зале заметили министра культуры России Ольгу Любимову. На большом экране транслировали фотографии северокорейских солдат рядом с российскими оккупантами. На одном из снимков был окровавленный блокнот со следующими строками:

"Решающий момент наконец-то настал. Давайте храбро сражаться в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, которую нам дарит наш любимый Верховный Главнокомандующий".

После этого присутствующим показали фотографии с церемонии возвращения останков военных КНДР из Курской области. На одном из снимков Ким устанавливает северокорейский флаг над гробом. Согласно распространенному видео, присутствующие в зале плакали на этом моменте.

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Участие войск КНДР в войне

Как сообщал УНИАН, прошлым летом Россия и Северная Корея заключили соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную поддержку в случае вооруженной агрессии. В августе этот договор был ратифицирован обеими сторонами.

Уже в октябре южнокорейская разведка сообщила о направлении около 3000 военных КНДР в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Обе стороны не подтверждали эту информацию.

Иностранные подразделения направили в Курскую область, вскоре они вступили в боевые действия на стороне Российской Федерации, пытаясь вытеснить Вооруженные силы Украины с российской территории.

Зимой украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат, которые воевали в Курском регионе. Оба были ранены, но остались живы, после чего их допросили следователи украинской службы безопасности.

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