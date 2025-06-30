Идет 'зачистка поля': эксперт пояснил удары по объектам РФ в Крыму

Эксперт пояснил, что через Крым Украина может сильно повлиять на внутреннюю ситуацию в России.

Без освобождения Крыма говорить о каком-либо формате окончания войны не имеет смысла, поэтому Украина беспрерывно наносит удары по различным объектам противника на временно оккупированном полуострове. Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Без освобождения Крыма говорить о каком-то вменяемом окончании войны не имеет никакого смысла. Необходимо понимать, что освобождение Крыма, безусловно ведет к политической и экономической катастрофе в России, которая потребует серьезных внутриполитических изменений. Это если мы говорим о противнике", - сказал он.

По словам эксперта, для Украины очень важно установить контроль над Крымом. С учетом имеющегося арсенала сил и средств, "мы фактически говорим о серьезном влиянии на внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в России".

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"В случае возвращения контроля над Крымом Украиной, Россия лишится серьезного источника экспортных доходов. На сегодняшний день черноморские порты используются Россией для вывоза зерна, нефтепродуктов и получения прибыли", - пояснил Грабский.

Он отметил, что возвращение Крыма - это стратегическая задача. Поэтому, с его слов, Украина беспрерывно наносит удары по различным объектам в Крыму.

Эксперт пояснил, что уничтожая комплексы С-300 и С-400 в Крыму, Украина уничтожает воздушный щит РФ и источник террористической угрозы.

"Хочу отметить, что Украина работает по Крыму постоянно, и никогда российские пропагандисты не обвиняли нас, что мы наносим удары по мирному населению", - подчеркнул Грабский.

Он также добавил, что освобождение Крыма не может произойти завтра или послезавтра.

"Идет методичная и последовательная "зачистка поля". Идет методичное уничтожение элементов обороны", - сказал эксперт.

Атаки по Крыму

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага. Есть данные об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

Силы обороны Украины постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны. Эксперты поясняли, что поскольку часть незаконно построенного россиянами Крымского моста находится в территориальных водах Украины, то этот путепровод - законная цель для Сил обороны. Более того, из-за регулярных успешных атак, россияне не могут свободно перемещать корабли по Черному морю.

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