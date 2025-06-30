По словам дипломата, украинцы обычно быстро интегрируются в польское общество.

Сейчас отношение поляков к украинцам действительно изменилось, однако это естественный процесс. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Главкому".

"Есть тенденция восприятия мигрантов, политики используют тему, определенные граждане чувствуют где-то опасения, где-то конкуренцию... Действительно, с одной стороны, есть обоснованные беспокойства, но с другой можно услышать вообще странные стереотипы, как... например "самый страшный" миф: украинские женщины отберут польских мужчин. Чтобы вы понимали: ничто так не влияет, как этот миф. Он - самый сильный. По статистике, в Польше 6,5 тысяч совместных (украино-польских) браков. А на 2 млн украинцев и почти 1 млн тыс. украинских беженцев, это - ничто", - отметил дипломат.

По его словам, украинцы живут с поляками в одних домах, работают на одной работе и скупаются в одних магазинах. Поэтому, как говорит Боднар, обычно проблем между обычными людьми в стране нет.

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"Украинцы в основном быстро интегрируются в польское общество, изучают польский язык, являются существенной добавленной стоимостью для польской экономики. По последним оценкам, украинские работники приносят Польше 2,7% ВВП, причем уровень занятости вырос с 61 до 69%. А это миллиарды злотых - значительно больше чем социальные расходы на некоторые группы беженцев. У людей в правительстве Польши есть прекрасное понимание: если сейчас забрать этот миллион работников из Украины, то польская экономика почувствует серьезные проблемы", - подчеркнул Боднар.

Украина и Польша - последние новости

Ранее опрос показал, что каждый второй поляк против военной помощи Украине. В частности в результатах опроса говорится о том, что поляки продолжают декларировать солидарность с Украиной, но она не является безусловной.

Также поляки явно не желают отправлять своих солдат в Украину - даже в будущем, в рамках миротворческих миссий. Только 15% респондентов поддерживают такую идею, тогда как 64% выступают против.

В то же время другой опрос свидетельствует о том, что в Польше стало меньше сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО. Вступление Украины в ЕС поддержали 35% опрошенных, а в НАТО - 37%. Против высказались по 42% респондентов.

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