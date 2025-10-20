Сосредоточившись на "Томагавках", Украина упустила возможность добиться результатов в других важных вопросах, прежде всего, по ракетам для F-16 и систем ПВО Patriot.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом провалилась, главным образом из-за слишком большой спешки Украины и неудачно выбранного времени для визита. Встреча могла бы быть гораздо продуктивнее, если бы Зеленский пересмотрел свои взгляды и повестку дня после продолжительного телефонного разговора Трампа с Путиным накануне, пишет Politico.

"Это была не плохая встреча, а просто результат неудачного выбора времени и завышенных ожиданий", — сказал один из чиновников-республиканцев.

Звонок Путина должен был побудить Зеленского и его команду пересмотреть свои позиции, умерить свои ожидания и, прежде всего, снизить требования о "Томагавках", считает инсайдер, подчеркивая, что Трамп ни за что не собирался соглашаться на закупку "Томагавков" до встречи с Путиным в Будапеште.

Из-за сосредоточения на "Томагавках" Украина упустила возможность добиться результатов в других важных вещах, пишет Politico:

"Не отозвав запрос на "Томагавки", Украина упустила возможность сосредоточиться на ряде других важных предметов, прежде всего на ракетах класса "воздух-воздух" для своих боевых самолётов F-16 и МиГ, а также на ракетах-перехватчиках класса "земля-воздух" для систем ПВО Patriot… Сосредоточение внимания на "Томагавках" также отвлекает от других ключевых вопросов, таких как получение одобрения Трампа на использование заблокированных российских суверенных активов для финансирования обороны Украины".

Также был достигнут лишь ограниченный прогресс в переговорах об импорте Украиной сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Фактически, огромная делегация украинских министров и чиновников, отправленная в Вашингтон перед пятничной встречей в Белом доме, полностью провалила переговоры, не сумев заключить несколько важных соглашений, затрагивающих как правительство США, так и частный сектор, пишет издание.

"Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и энергетическими игроками, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме", — сообщил инсайдер-республиканец. Но в итоге за всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договорённостей.

По словам другого источника, ошибочное внимание к "Томагавкам" было лишь частью проблемы — другая заключалась в сроках визита Зеленского.

"Мы настоятельно просили их отложить", — сказал он. Свириденко и чиновники экономического ведомства были важны для участия в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, но остальные лоббистские усилия следовало отложить примерно на неделю.

Кроме того, предложение Зеленского обменять украинские беспилотники на "Томагавки" было слишком преждевременным, добавил источник.

Встреча в Белом доме

Как писали СМИ, Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского с требованием уступить России ряд территорий.

"Всё было довольно плохо", — сказал один из источников Reuters. "Посыл был таким: "Ваша страна замёрзнет, ​​и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией. Источники также отметили, что встреча была напряженной и Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

Также Трамп не дал согласия на передачу ракет Украине после телефонного разговора с Путиным. Обозреватели расценивают это как дипломатическую победу Путина. Кремль смог сорвать усиление Украины в обмен на еще один раунд пустой болтовни и выиграл для своей армии еще несколько недель на фронте.

