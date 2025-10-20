После того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит никаких территорий Москве, Трамп выдвинул предложение о прекращении огня по линии фронта.

Президент США Дональд Трамп во время напряжённой встречи в пятницу давил на президента Украины Владимира Зеленского с требованием уступить России ряд территорий. Как пишет Reuters, по словам двух источников, осведомлённых о ходе обсуждения, переговоры разочаровали украинскую делегацию.

Издание отмечает, что пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неудобных для Киева условиях.

"Всё было довольно плохо", — сказал один из источников о встрече. "Посыл был таким: "Ваша страна замёрзнет, ​​и ваша страна будет уничтожена"", если Украина не заключит соглашение с Россией.

Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника отметили, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

Ранее Путин предложил территориальный обмен, в рамках которого Украина уступила бы Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Один из источников сообщил, что официальные лица США предложили Зеленскому именно такой обмен в пятницу.

При этом, по данным источников, спецпредставитель США Стив Виткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво призывал украинцев согласиться на предложение России об обмене, приводя в качестве аргумента, что в Донецке и Луганске проживает значительное количество русскоязычного населения.

В то же время один из собеседников издания сообщил, что после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит никаких территорий Москве, Трамп выдвинул предложение о прекращении огня по линии фронта.

"Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения"", — сообщил источник.

Заявления Трампа о войне

В комментарии журналистам Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России. При этом сказал, что Донбасс должен остаться разделенным, "как есть сейчас".

"Пусть всё будет разделено так, как есть. Сейчас он разделен. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте всё как есть. Они могут… договориться о чём-нибудь позже", — сказал Трамп.

