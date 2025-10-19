Путин понимает, что у Украины не будет необходимого вооружения и техники для защиты от продолжающегося военного вторжения России.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме. Как пишет Forbes, после саммита Зеленский заявил журналистам, что, по его мнению, они с Трампом "начинают понимать друг друга". Однако эта встреча не привела к поставке украинцам крылатых ракет "Томагавк".

"Хотя Трамп не заявлял прямо, что не будет поставлять Украине крылатые ракеты "Томагавк", украинцы были разочарованы тем, что после визита в Белый дом в пятницу они не получили нового оборонительного оружия и возможностей. Вместо этого украинцам придётся защищаться от продолжающегося вторжения России, используя имеющиеся возможности и арсенал", - пишет издание.

Попытки США положить конец войне не остановили Путина

Forbes отмечает, что хотя Трамп попытался выступить посредником в прекращении войны, однако его попытки не привели к установлению прочного мира. Российского лидера Владимира Путина не смутили выдвинутые Трампом многочисленные ультиматумы, и мирные переговоры зашли в тупик

Видео дня

"Вместо этого Россия продолжила наносить удары с помощью беспилотников и ракет по всей территории Украины… Это говорит о том, что Россия эскалирует, а не деэскалирует войну", - отмечает издание.

Ранее NYT писало, что Путин "убеждён, что превосходство России на поле боя растёт". Кроме того, он считает, что "оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы". Наконец, Путин неоднократно заявлял, что не прекратит свои завоевания "без значительных уступок со стороны Украины":

"Учитывая эти убеждения, маловероятно, что российский президент добровольно согласится на прекращение огня или мир, поскольку он считает, что имеет преимущество перед Зеленским и Украиной. В результате Путин довольствуется продолжением российского вторжения в Украину, поскольку считает, что Российская Федерация способна выиграть войну".

Путин не чувствует угрозы в заявлениях Трампа

За последние восемь месяцев президент США неоднократно выдвигал России ультиматумы, пытаясь принудить ее к мирному соглашению с Украиной, однако не выполнил эти угрозы. Кроме того, Трамп приостановил поставки оружия в Украину в марте и июле. Наконец, США решили не предоставлять Украине новые формы военной помощи, которые позволили бы украинцам не только защищать себя, но и наносить удары по российским военным объектам.

Теперь Путин понимает, что у Украины не будет необходимого вооружения и техники для защиты от продолжающегося военного вторжения России, пишет Forbes:

"В результате у России нет стимулов прекращать войну, поскольку она не чувствует себя обязанной это делать, и, как следствие, Россия не считает нужным соблюдать соглашение о прекращении огня или вести мирные переговоры. Таким образом, российское вторжение на Украину продолжается".

Встреча Трампа и Зеленского

Как писало издание WP, Путин во время телефонного разговора с Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над всей Донецкой областью в обмен на завершение войны. Взамен Кремль якобы готов рассмотреть отказ от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые РФ оккупировала лишь частично.

В то же время The Telegraph пишет, что лидеры США и России вряд ли смогут приблизить мир в Украине во время анонсированной встречи в Будапеште. Единственный действенный вариант закончить войну - это усилить Украину так, чтобы Кремль потерял надежду на победу военным путем.

Вас также могут заинтересовать новости: