Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над всей Донецкой областью в обмен на завершение войны.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Взамен Кремль якобы готов рассмотреть отказ от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые РФ оккупировала лишь частично. Трамп не упоминал о таких предложениях со стороны Москвы в своих заявлениях по итогам разговора.

В то же время источники журналистов заявили, что во время встречи 17 октября посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецкой области под контроль Москвы. В качестве аргументов он использовал нарратив Кремля о том, что в регионе в основном проживают русскоязычные граждане.

Издание отмечает, что такой торг фактически закрепляет оккупацию Донбасса и повторяет старые требования Москвы, несмотря на разговоры Трампа о "мирном плане".

Украинские и европейские чиновники назвали эту идею неприемлемой. По словам одного дипломата, это "как пытаться продать украинцам их собственную ногу".

"Украина поддержала призыв Трампа к прекращению огня на текущих линиях фронта конфликта перед началом переговоров о более устойчивом прекращении боевых действий. Официальные лица частным образом заявляют, что они признают, что Россия, вероятно, сохранит фактический контроль над захваченной территорией, и что они стремятся получить от Вашингтона и европейских стран надежные гарантии безопасности, чтобы сдержать Россию от возобновления войны", – добавляет WP.

Как пишет CNN, сейчас российскому диктатору Владимиру Путину нет смысла соглашаться на предложение Трампа о заморозке войны на текущей линии фронта. Враг имеет возможность продвигаться на нескольких участках фронта, отмечают аналитики. Кроме того, россияне усовершенствовали ракеты и бронированные системы.

В то же время в The Telegraph вышел материал, где сказано, что дипломатия Трампа не работает, но Путина можно остановить. Единственный действенный вариант закончить войну – усилить Украину так, чтобы Кремль потерял надежду на победу военным путем.

