Глава Белого дома заявил, что не хочет тратить время зря, но добавил, что решение еще не принято.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу. Заявление он сделал перед журналистами в Белом доме.

"Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время зря, поэтому посмотрим, что будет", - отметил глава Белого дома.

Он напомнил, что уже было заключено немало крупных соглашений, мирных договоренностей, кроме этой. Трамп снова поделился статистикой, что в войне в Украине потери с обеих сторон за неделю достигают от 5 000 до 7 000 солдат.

"Поэтому посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решение", - добавил Трамп.

Также президент США заявил, что имел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и он заверил его, что Индия не собирается покупать много нефти у России.

"Он хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как и я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать", - сказал американский лидер.

Встреча Трампа и Зеленского: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что европейский дипломат, которого проинформировали о ходе встречи, поделился с изданием NYT, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне прошла не так результативно, как ожидалось. Указывается, что Москва продолжает сопротивляться попыткам урегулировать войну дипломатическим путем, а американский лидер отказывается прямо обвинять российского диктатора Владимира Путина. По словам европейского дипломата, последняя встреча Зеленского с Трампом не привела к откату в вопросе поддержки Украины со стороны США. Однако он добавил, что во время встречи не было достигнуто и значительного прогресса.

Также мы писали, что страны Европы совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения полномасштабной войны по текущей линии фронта. Тем самым, они отвергают требования российского диктатора Владимира Путина к главе Белого дома относительно капитуляции Киева и передачи территорий в обмен на мирное соглашение. Указывается, что реализацию предложенного плана будет курировать мирный совет под председательством президента США Дональда Трампа.

