Теперь понятно, как можно запустить MacBook на последних видеокартах RTX.

Умельцы смогли запустить видеокарты NVIDIA на MacBook с процессорами Apple Silicon. RTX 30, 40 и даже 50 серии теперь работают через внешние eGPU-доки с интерфейсами USB4 и Thunderbolt 4.

Правда, радоваться рано - драйверы предназначены исключительно для задач искусственного интеллекта и не позволяют выводить изображение на экран ноутбука.

Разработкой занялась компания TinyCorp, которая показала работу своей технологии в X (бывший Twitter). В посте есть инструкция для установки драйверов и фото MacBook Pro M3 Max, запущенного с внешней видеокартой RTX через док ADT-UT3G по USB4.

Сейчас поддерживаются видеокарты серий RTX 30, 40 и 50. Модели RTX 20 могут тоже заработать, но только с дополнительной ручной настройкой. Видеокарты GTX не поддерживается вовсе - драйверы TinyCorp рассчитаны на GPU с системным процессором, который есть только у новых поколений Nvidia.

Ранее запустить видеокарты Nvidia на MacBook после перехода Apple на ARM-чипы считалось невозможным. После отказа от процессоров Intel macOS перестала поддерживать сторонние GPU, и все устройства M-серии работают только со встроенной графикой.

В случае с TinyCorp задача оказалась чуть проще - стандарты USB4 и Thunderbolt 4 изначально поддерживают PCI Express и обеспечивают высокую пропускную способность, что облегчает работу eGPU-доков. Тем не менее, даже с этими преимуществами реализация проекта потребовала серьёзной инженерной работы.

