Он был удивлен, когда сравнил показатели.

Не секрет, что новая техника потребляет меньше энергии, чем аналоги прошлых лет. Этому способствуют новые технологии и материалы, а также развитие науки в целом.

Блогер из Эстонии Герман Юнапуу, который интересуется компьютерными технологиями и техникой в целом, сравнил работу старого холодильника в своей квартире с новым.

Мужчина рассказал, что старый образец работал нормально, охлаждал продукты, но был невероятно шумным, а также имел проблемы с постоянным образованием льда.

"Когда я подключил к нему одну из своих умных розеток, я скоро понял, в чем дело: один из двух компрессоров работал постоянно. Это приводило к образованию огромного блока льда на задней стенке основного отсека и очень быстрому обледенению морозильной камеры", - написал мужчина.

При этом он указал, что в инструкции к холодильнику было указано, что его выпустили в июле 1995 года.

"Я посмотрел несколько вариантов новых холодильников и купил неплохой, примерно такого же размера, только более новый. Это был холодильник среднего класса с функцией "no frost", который летом 2025 года в Эстонии можно было купить за 369 евро. На основе приблизительных расчетов я предположил, что в течение нескольких лет экономия на электроэнергии покроет первоначальные затраты на покупку нового холодильника", - объяснил блогер свою позицию.

По его данным, старый холодильник потреблял в 3,7 раза больше электроэнергии, чем новый:

старый холодильник: 2,6 кВт·ч;

новый холодильник: 0,7 кВт·ч.

Переход с ~78 кВт·ч до ~21 кВт·ч в месяц - это хорошо. Примерно в то же время, когда мы заменили холодильник, мы также приобрели посудомоечную машину, и благодаря этим двум устройствам я заметил солидное снижение общего потребления электроэнергии во всей квартире на 10–20 %. Мы перешли с 334 кВт·ч в июне до 268 кВт·ч в июле, 298 кВт·ч в августе и 279 кВт·ч в сентябре.

При этом он указало, что если предположить, что ежемесячная экономия составляет около 57 кВтч, а средняя цена на электроэнергию - 17 центов за кВтч, то даже в самом пессимистичном сценарии новый холодильник окупится примерно за 38 месяцев, или чуть больше трех лет.

Таким образом, замена старой техники на новую энергосберегающую может принести пользу кошельку.

