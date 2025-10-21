Этом вид был официально объявлен вымершим в дикой природе примерно в 2018/2019 году, хотя последняя дикая птица была замечена в 2000 году.

Объявленный вымершим в дикой природе несколько десятилетий назад, новорожденный птенец ара Спикса в европейском зоопарке вселяет в этот вид новую надежду. Об этом пишет IFLScience.

Ара Спикса (Cyanopsitta spixii) - ярко-синий попугай, когда-то обитавший в сухих тропических лесах северо-восточной Бразилии. Благодаря яркому небесно-голубому оперению и более бледной серо-голубой голове эта эффектная птица наиболее известна как источник вдохновения для анимационного фильма "Рио" 2011 года.

Важно, что вид был официально объявлен вымершим в дикой природе примерно в 2018/2019 году, хотя последняя дикая птица была замечена в 2000 году. Сегодня небольшое количество ара Спикса выживает только в неволе, в зоопарках и программах разведения по всему миру.

Одним из таких зоопарков является частный зоопарк Pairi Daiza, расположенный в Эно, Бельгия. В то время как три ара Спикса выставлены на обозрение публике, девять других живут в специализированном частном вольере в рамках международной программы разведения.

Интересно, что за время своего пребывания в зоопарке попугаи отложили 100 яиц, но ни одно из них не было оплодотворено. Смотрители птиц были в восторге, обнаружив, что их 101-е яйцо оказалось оплодотворенным. По их мнению, этот успех можно объяснить недавним изменением рациона птиц.

Яйцо было оперативно изъято из гнезда, поскольку у впервые вылупившихся ара могут возникнуть трудности с выкармливанием, и передано на попечение команды специалистов по редким птицам. Их пристальное внимание окупилось: яйцо вылупилось утром 21 сентября 2025 года.

Отмечается, что с тех пор команды орнитологов кормят птенца вручную каждые два часа, днём и ночью. Томас Биаджи, смотритель редких птиц в заповеднике Pairi Daiza, заявил:

"Кормить птенца каждые два часа - это изнурительно, но в то же время невероятно мотивирует, ведь мы знаем, что буквально держим в руках будущее одного из самых исчезающих видов в мире".

У новорождённого птенца пока отсутствуют характерные синие перья, и он больше похож на недоваренную сосиску, чем на тропического попугая. Хотя он не будет реинтродуцирован в дикую природу, птенец станет ключевым в программе, способствуя расширению популяции вместе с другими птенцами, ожидающимися в ближайшие годы. Совместно с ICMBio (Институт сохранения биоразнообразия имени Чико Мендеса, Бразилия) и зоопарком Сан-Паулу, Pairi Daiza работает над созданием генетического разнообразия популяции с долгосрочной целью поддержания выживания вида.

Интересно, что попугаи ара Спикса были выпущены в дикую природу в Бразилии в рамках программы реинтродукции, первые птицы появились в июне 2022 года. Однако программа была бесцеремонно завершена без продления, оставив её будущее под вопросом. По состоянию на октябрь 2025 года вид официально классифицируется как "вымерший в дикой природе" в Красном списке МСОП.

