Во время воздушных атак на российские военные объекты Украина начала запускать дроны без взрывчатки, которые истощают ПВО и прокладывают путь атакующим дронам.

Сейчас Россия и Украина активно используют беспилотники для ударов по инфраструктуре противника. Россия запускает "Шахеды" по энергетическому оборудованию, а Украина направляет беспилотники по НПЗ для обострения топливного кризиса. Также и Украина, и Россия используют дроны-приманки, чтобы истощить противовоздушную оборону противника, пишет Forbes.

В статье приводится информация из российского военного блога о том, что Украина все чаще запускает обманные дроны, по типу российских приманок "Гербера".

Авторы напомнили, что концепцию приманок впервые разработали во время Холодной войны. Тогда стратегический бомбардировщик B-52, который мог выполнять миссии в глубине территории противника, летал в сопровождении реактивных беспилотников-приманок под названием ADM-20 Quail. Эти приманки помогали скрыть настоящие цели на радарах. При этом бомбардировщик B-52 никогда не использовался в бою и был выведен из эксплуатации в 1978 году.

Однако, как пишут авторы, в какой-то момент планировщики поняли, что приманка также может нести боеголовку. Это привело к созданию программы Subsonic Cruise Armed Decoy (SCAD), которая позже превратилась в крылатую ракету Tomahawk.

"Военно-воздушные силы сейчас имеют более совершенные дроны-приманки, включая ADM-160 MALD с возможностями электронного глушения и средств обмана, стоимостью около 400 тыс. долларов. Несколько таких дронов было поставлено Украине для защиты самолетов", - говорится в статье.

Российские приманки

Также журналисты пишут, что Россия активно использует приманки, которые прикрывают "Шахеды". По приведенным в статье данным аналитического центра ISIS, около половины воздушных целей, используемых во время атак, являются дешевыми, и в основном невооруженными, приманками.

Авторы указывают, что "Шахед" стоит около 50 тысяч долларов, а приманка "Гербера" - около 10 тысяч долларов. Сейчас она используется в больших количествах. При этом "Гербера" имеет такой же размер, как "Шахед", и выглядит похоже на радаре, но весит в десять раз меньше и имеет гораздо меньшую дальность полета. Некоторые из них оснащены оборудованием для электронной войны, чтобы обнаруживать места расположения радаров противовоздушной обороны. А в прошлом месяце, говорится в статье, 19 невооруженных "Гербер" пролетели над Польшей, чтобы "проверить оборону".

"Некоторые "Герберы" оснащены небольшими боеголовками, которые предназначены для тактических ударов или для создания опасности для украинских экипажей, которые убирают после атак дронов. "Вооруженные приманки" все еще очень актуальны, и ни один дрон не может считаться безвредным", - добавили авторы.

Также россияне используют приманки "Пародии". Это еще более простой и меньший по размеру дрон.

"Однако он оснащен радиолокационным отражателем, который называется линзой Люнебурга (металлическая сфера, покрытая металлом, которая выглядит как блестящий шар), чтобы на радаре он казался больше. Дрон изготовлен из фанеры и использует преимущественно китайскую и западную электронику. Дальность полета неизвестна, но, как считается, составляет сотни километров", - пишут журналисты.

Они добавили, что приманки имеют большое значение, поскольку, защита Украины от "Шахедов" обеспечивается, преимущественно, средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными группами обороны, вооруженных пулеметами и автоматическим оружием, также в защите Украина полагается на ракеты.

В СМИ публиковались видео, показывающие, как российские беспилотники сбиваются самолетами F-16, стреляющими ракетами "воздух-воздух" Sidewinder, и самолетами МиГ-29, стреляющими ракетами Р-73. Эти ракеты очень эффективны, но их количество ограничено. По данным авторов статьи, каждая ракета Sidewinder AIM-9X стоит 447 тысяч долларов, а ежегодно производится всего несколько сотен таких ракет, их нельзя тратить на дешевые приманки.

Дроны-приманки Украины

По данным Forbes, Украине понадобилось больше времени, чтобы развернуть кампанию ударов дронами, но сейчас она набирает обороты. В этом году, по публичным данным, планируется выпустить 30 тысяч дронов дальнего действия. Они, пишет издание, будут дополнены неизвестным количеством приманок, которые могут истощить или отвлечь оборону и дать атакующим дронам больше шансов прорваться.

Авторы приводят фото из российского военного блога, который впервые показал украинский дрон-приманку. Его, судя по информации, использовали в атаке на нефтяной объект во временно оккупированном Россией Крыму. По фото невозможно понять размер, но авторы предположили, что дрон-приманка, вероятно, меньше, чем атакующие дроны, но имеет внутренний радиолокационный отражатель.

Издание напомнило, что в 2024 году появилось сообщение о том, что украинская компания Slobidka Aerocompany разработала недорогую приманку с корпусом, изготовленным из пластиковых труб и деревянного каркаса, обернутым металлической фольгой для увеличения ее радиолокационной заметности. Показанная модель выглядит идентичной по конструкции, пишут авторы, вплоть до "одинаковых колпачков на обоих концах трубчатого корпуса".

"Украинские удары дронов тщательно планируются со сложными траекториями полета, чтобы найти путь через оборону. Приманки действуют как разведчики, чтобы проверить безопасность маршрута, а эскадрильи-призраки отвлекают внимание ПВО, пока настоящий удар наносится в другом месте", - добавили авторы материала.

Как и в случае с ударными дронами, производство украинских приманок, вероятно, заняло некоторое время, предположили журналисты. Но теперь они, вероятно, будут быстро развиваться. Возможно, они выполняют функции электронной разведки, ретрансляторов связи и будут иметь вооруженные версии.

В то же время Украина имеет эффективные зенитные артиллерийские подразделения и все больше перехватывающих дронов для борьбы с "Шахедами", а Россия не имеет ни того, ни другого:

"Недавние видео показывают, как украинские дроны влетают в нефтеперерабатывающие заводы, где несколько пулеметов стреляют в воздух. Это означает, что Россия полагается на запасы ракет "земля-воздух", которые будут исчерпываться все быстрее, поскольку все больше приманок заполняют небо. Некоторые российские источники предполагают, что ракеты уже заканчиваются, и на шесть пусковых установок осталось только две ракеты".

Издание заключает, что украинские дроны Fire Point FP-1 и "Лютый" нанесут серйозный ущерб россиянам. А недорогие приманки обеспечат прохождение большего количества ударных дронов.

Напомним, что Украина успешно использует дроны-перехватчики для сбивания "Шахедов". Для этого инженеры переделали в перехватчики обычные квадрокоптеры. Согласно сообщениям, они уже сбили сотни целей.

Также известно об успешных испытаниях и запуске в серийное производство зенитного дрона Bullet, который разработали специально для уничтожения "Шахедов". Разработчики надеются, что он станет эффективным благодаря способности разгоняться до 309 километров в час.

При этом пока эксперты оценивают удары "Шахедами", как высокоэффективные. Эти дроны считаются успешным оружием, которое Россия постоянно модернизирует и дополняет новыми конфигурациями.

