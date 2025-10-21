Отмечается, что украинский картофель может догнать по цене импортный.

Цены на картофель в Украине на данный момент стабильны. Ситуация может измениться с приходом холодов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко в комментарии "Коммерсант Украинский" отмечает, что украинский картофель может догнать по цене импортный.

"Пока не наступят холода, цена будет держаться, такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то скорее будет дефицит, и мы начнем равняться на цену импортируемого картофеля", - объяснила эксперт.

При этом она не ожидает существенного подорожания овоща. По ее словам, а в Украине килограмм картошки стоит около 10, а в Польше - около 6 гривень что пока и сдерживает рост цен на украинском рынке.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Из-за майских морозов, уничтоживших 10% садов, украинские фермеры собирают меньше фруктов, что увеличило себестоимость производства груши на 30% в сравнении с прошлым годом. Таким образом, этот фрукт значительно подорожает.

Кроме того, в Украине этой осенью и зимой могут вырасти цены на хлеб, хотя не стоит ожидать значительного подорожания.

Также на украинском рынке постепенно набирают обороты цены на яйца. Ожидается, что продукт продолжит дорожать и дальше.

