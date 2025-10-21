Вселенная уже начинает подавать первые сигналы, заставляя обратить внимание на то, где что-то требует пересмотра.

Некоторые представители зодиакального круга уже чувствуют первые отголоски космического хаоса, который приносит с собой ретроградный Меркурий, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Предтеневой период начнется уже 21 октября 2025 года и продлится до 9 ноября, когда планета официально сменит направление движения. По прогнозам астрологов, сильнее всего ощутят влияние этого цикла Близнецы, Дева, Скорпион и Стрелец, хотя определенное воздействие почувствуют все знаки.

Ретроградный Меркурий в ноябре станет непростым временем для переосмысления и корректировки курса. Но уже в конце октября Вселенная начнет подавать первые сигналы, заставляя обратить внимание на то, где что-то требует пересмотра.

Близнецы

Для Близнецов это время станет зеркалом, отражающим, куда вы направляли энергию, не получая должной отдачи. Поскольку Меркурий - ваш управитель, его замедление может повлиять на привычный ритм жизни. Не держитесь за то, что себя исчерпало. Позвольте себе остановиться, обдумать и выбрать иной путь. Иногда шаг назад становится началом настоящего прогресса.

Дева

Вы особенно чувствительны к циклам Меркурия, и предтеневая фаза - не исключение. Возможны недопонимания, технические неполадки или сложности в общении. Однако именно сейчас важно не пытаться все контролировать, а сделать паузу и понять, что действительно заслуживает вашего внимания. Этот период научит вас ценить тишину и внутренний баланс так же, как активные действия.

Скорпион

Период предретроградного Меркурия для Скорпиона станет временем глубокой внутренней перестройки. Все, что вы считали неизменным, может потребовать проверки. Пересмотрите убеждения, исследуйте свои тени и не бойтесь отпускать старое. С приближением Меркурия в вашем знаке вы пройдете через процесс очищения, после которого сможете переродиться и взглянуть на жизнь под новым углом.

Стрелец

Ретроградный Меркурий пройдет именно по вашему знаку, поэтому влияние будет особенно ярким. Вам предстоит переоценить свои убеждения, взгляды и жизненные ориентиры. Не торопитесь с выводами - действуйте, когда интуиция подсказывает "да". Избегайте поспешных слов и решений: они могут вернуть вас к старым ошибкам. Этот период поможет вам трезво взглянуть на свои цели и понять, что действительно нужно для роста и благополучия.

