Одной из причин стало недовольство Трампа нарядом Зеленского.

Во время вчерашней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне возник конфликт, в результате которого украинского лидера попросили покинуть Белый дом. Выяснилось, что разногласия между сторонами возникли еще до разговора в присутствии журналистов, пишет Axios.

Два источника, которые непосредственно знакомы с ситуацией, рассказали в комментарии изданию, что советники Трампа попросили команду Зеленского, чтобы на встречу президент Украины прибыл в деловом костюме. Они говорили о том, что это было бы более уважительно по отношению к главе Белого дома и его администрации.

В издании напомнили, что Зеленский прибыл в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины, но без костюма. Трамп, пожимая президенту Украины руку у входа в Западное крыло, заявил, что украинский лидер "выглядит нарядно".

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Высокопоставленный американский чиновник поделился с журналистами, что в администрации Трампа подозревали, что в какой-то момент может произойти перепалка между президентами США и Украины, исходя из переговоров по сделке с полезными ископаемыми.

"В течение нескольких дней украинцы морочили нам голову с этой сделкой по минералам, и тогда наступил переломный момент. Эпоха "чистых чеков" для Зеленского в Вашингтоне закончилась, а он этого не понял", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Сенатор Линдси Грэм, который встречался с Зеленским до встречи с Трампом, рассказал журналистам, что он советовал украинскому лидеру "на заглатывать наживку", которую может подготовить команда Трампа. Он подчеркнул, что призывал президента Украины "говорить о позитиве".

"Теперь же я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова вести дела с Зеленским", - добавил Грэм.

В издании отметили, что делегация из Киева ждала в другой комнате около часа после конфликта, все еще надеясь подписать сделку по полезным ископаемым, которая послужила причиной поездки Зеленского, и спасти визит. Трамп и Зеленский должны были пообедать и провести совместную пресс-конференцию, но эти мероприятия были отменены.

Кроме того, высокопоставленный сотрудник Белого дома рассказал журналистам, что именно госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц попросили Зеленского покинуть встречу. В итоге визит закончился без заключения сделки по полезным ископаемым.

Представитель Белого дома в разговоре с журналистами настоял на том, что конфликт не был преднамеренной засадой.

"Наш план состоял в том, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым, вступить в экономическое партнерство и двигаться к миру", - заверил он.

Конфликт между Зеленским и Трампом - что известно

Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В прямом эфире между лидером Украины, главой Вашингтона и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возник конфликт. Поводом стали заявления Джей Ди Вэнса о том, что для завершения войны должна заговорить дипломатия, а также то, что Украина сейчас имеет недостаток мужчин на фронте.

В Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщали, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Уже в ночь на 1 марта президент Украины дал интервью каналу Fox News, в котором рассказал некоторые детали встречи.

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