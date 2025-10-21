Зимнее расписание полетов Ryanair через Катовице на 2025-2026 годы включает 15 маршрутов.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своего присутствия в аэропорту польского Катовице, откуда украинцам довольно удобно летать за границу.

Как говорится на сайте авиакомпании, новое зимнее расписание полетов Ryanair через Катовице на 2025-2026 годы включает 15 интересных маршрутов, включая три новых направления:

Будапешт (Венгрия);

Брюссель (Бельгия);

Трапани (Италия).

Также лоукостер добавит дополнительные рейсы в такие популярные солнечные города:

Аликанте (Испания);

Афины (Греция);

Катания (Италия).

Как заявляют в авиакомпании, этой зимой в Катовице будут базироваться три самолета Ryanair, что укрепит позиции аэропорта как одного из ключевых хабов сети авиакомпании в Польше.

"В этом году авиакомпания Ryanair значительно увеличила количество регулярных рейсов из аэропорта Катовице. За первые три квартала 2025 года она обслужила в нашем аэропорту на 14% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Отчасти благодаря активности этого перевозчика, в этом году, впервые в истории аэропорта, мы превысим рубеж в 7 миллионов пассажиров", – заявил председатель правления Ассоциации авиации Верхней Силезии (аэропорт Катовице) Артур Томашик.

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair объявил о масштабном сокращении полетной программы из Испании и Германии. В обоих случаях бюджетный авиаперевозчик обвинил местные власти в завышенных аэропортовых сборах.

На фоне этого лоукостер также начал увечиливать число рейсов через аэропорты стран с более подходящими для него условиями, в том числе: Италии, Португалии, Швеции и Венгрии.

