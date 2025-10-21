Новые КАБы не слишком дороже предыдущих версий, отметил Иван Ступак.

Российские оккупанты начали экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще в середине лета 2025 года. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

"Им не удалось масштабировать эту историю. Дешево, сердито, сердито. И, как говорят специалисты, которые уже ознакомились с первыми образцами такой техники, которая прилетала по территории Украины, это вроде бы не сильно более дорогое изделие. Там буквально разница минимальная. И судя по всему, россияне будут масштабировать. 200 км почти пролетает. Это до Днепра теоретически может долетать. До Полтавы мы уже видели. А представим себе, если это будет масштабироваться, то действительно угроза будет огромная", - сказал Ступак.

Он отметил, что одним из методов борьбы с этими КАБами является уничтожение носителей - тактической авиации России.

"Нам нужно что-то вроде "Паутины 2.0". Но уже в направлении не стратегической авиации, а тактической. Есть такое же понимание у наших командующих и у руководителей спецслужб, что надо дотянуться. Но в чем проблема с самолетами? Это очень мобильное средство. В 11:10 он еще на аэродроме. А в 11:15 он уже может быть километров за 20 где-то в воздухе и ты просто за ним не успеваешь. Поэтому здесь надо подготовить засаду", - добавил Ступак.

Новые российские КАБы: что известно

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия перешла к серийному производству КАБов, которые способны преодолевать расстояние до 200 километров. Кроме скорости, по словам Скибицкого, РФ также пытаются увеличить устойчивость этих систем к украинским средствам РЭБ.

В то же время специалист по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что новые КАБы РФ больше похожи на крылатые ракеты. Он отметил, что как и прошлые образцы, эти КАБы сбрасываются с высоты 10 км, вес боевой части около 100 кг.

