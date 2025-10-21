Для учащихся 9-11 классов в этот период проведут языковедческие гонки.

Многих родителей может беспокоить вопрос, когда будут осенние каникулы в 2025 году? Для столичных школьников они начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября, сообщает Киевская городская госадминистрация. Отмечается, что во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы будут действовать кружки и студии, будут проходить тематические мероприятия.

В частности, ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, кафедра языково-литературного образования Института последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко организует Неделю украинской письменности и языка. Она продлится с 27 по 31 октября.

В рамках Недели состоятся языковедческие гонки для учащихся 9-11 классов, фестиваль лингвистических загадок "Мовограй", виртуальный кластер "Украинское слово: единство поколений" и социальный челлендж "Языковое единство - сила нации".

Каникулы в школе - что известно

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, коллективы учебных заведений в Украине могут принимать решения относительно учебного процесса. Министерство образования и науки предоставляет рекомендации по датам каникул, однако окончательное решение за школой.

Так, каждая школа самостоятельно определяет конкретные даты и продолжительность каникул, соблюдая при этом нормативные требования. Педагогический совет учебного заведения принимает соответствующее решение, учитывая объем учебного материала, ситуацию с безопасностью и другие факторы.

Однако установлено МОН, что в течение учебного года каникулы должны длиться не менее 30 календарных дней.

