Свидетель утверждает, что видел обвиняемого Вячеслава Зинченко во Львове без маскировки за несколько дней до убийства Фарион.

Сегодня в ходе судебного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион в режиме видеоконференции допросили тайного свидетеля, который якобы видел обвиняемого Вячеслава Зинченко без маскировочной одежды возле лесополосы во Львове 11 июля 2024 года.

По словам свидетеля, он встретил человека, похожего на обвиняемого, утром 11 июля во время выгула собаки. Парень шел со стороны ул. Тоннельной до ул. Малоголосковской. Он поздоровался и спросил, не кусается ли собака. Имел в руках велосипедный насос. На вид ему было лет 20, черноволосый, коротко стриженый, сообщает Еспресо.Захід.

Мужчина отметил, что об убийстве Фарион узнал из соцсетей. Он понял, что видел подозреваемого и разговаривал с ним в лесополосе, поэтому обратился в полицию и обо всем рассказал.

По его мнению, тот человек, которого он видел, и является тем самым обвиняемым по делу об убийстве языковеда.

Также свидетель считает, что в этом деле работали российские спецслужбы, поэтому из соображений безопасности хочет скрыть свои данные и внешность.

Убийство Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в тот же день в больнице.

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

В начале 2025 года началось судебное разбирательство по делу. Зинченко инкриминируют умышленное убийство Фарион, ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас на судебных заседаниях продолжается заслушивание свидетелей. В частности, уже давали показания соседка Фарион, а также мужчина, которые слышали выстрел и видели, как с места убийства убегал человек в панаме и очках.

