По словам обозревателя издания, Зеленскому придется проявить еще больше терпения.

Если бы существовала Нобелевская премия за терпение, то ее получил бы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет редактор и колумнист по вопросам США Эдвард Люк для Financial Times.

"Встреча украинского лидера в феврале с только что инаугурированным Дональдом Трампом вошла в историю, как самый позорный случай школьного буллинга в новейшей истории. Зеленский не имел другого выбора, как пренебречь издевательствами в Овальном кабинете. Его выносливость не дает оснований для пессимизма. В пятницу Трамп снова высказал Зеленскому предостережение, что его страна будет уничтожена, если он не отдаст часть территории России. Зеленский, как всегда, не придал значения этой последней волне злобности. Кричал ли Трамп когда-то на Путина? Это был риторический вопрос", - анализирует автор материала.

По словам Люка, российский диктатор тоже мог получить несколько номинаций на премию за терпение. В частности, в начале своего полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, которое Трамп называл "гениальным" шагом, долгосрочная стратегия Путина быстро стала очевидной: он хотел получить в переговорах с переизбранным Трампом то, чего ему не удалось получить на фронте.

"Такие разговоры тогда отвергали как надуманные. Но судя по действиям Трампа с января, а не по его словам, ставка Кремля оправдывается. Не уступив ни одному из требований Трампа, Путин получил второй саммит с ним в этом году - на этот раз его примет пропутинский Виктор Орбан из Венгрии. Зеленскому придется еще больше приложить усилий, чтобы проявить необходимую терпимость в ближайшие дни", - отметил редактор FT.

В то же время Трамп наоборот не может больше терпеть. В частности в понедельник он сказал, что из глобальных конфликтов остался "только один". Известно, что американский лидер считает, что закончил войны между Израилем и ХАМАСом, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном, а также Руандой и Демократической Республикой Конго.

"По мнению Трампа, упрямство Зеленского лишило его нынешней Нобелевской премии мира. Подобно Газе, Трамп видит в Украине коммерческую возможность с большим количеством незастроенного побережья. Он считает правительство Зеленского неподатливым противником, который должен понимать, когда он побежден. Как Трамп сказал украинскому президенту в феврале, "у вас нет карт"", - напомнил обозреватель издания.

Однако, как пишет Люк, Зеленский имеет карты, а именно все большую поддержку "коалиции желающих". В частности, скорее всего, Европа одолжит Украине большую часть замороженных активов РФ в размере 200 млрд долларов, чего хватит, чтобы продержаться в течение следующих нескольких лет.

"В дополнение к европейским военным поставкам, Украина значительно расширила свои возможности наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и авиабазам в глубине России. Многие рассматривали недавние разведки России с помощью дронов в нескольких странах НАТО как признак пылкости Путина. Но его деятельность в "серой зоне" можно так же легко интерпретировать как слабость", - считает редактор.

В то же время в The Economist сообщили, что только в 2025 году в боях погибло 100 тысяч российских оккупантов, что около в 5 раз больше, чем погибших со стороны Украины.

"Это как минимум в шесть раз превышает количество погибших Советского Союза в Афганистане в 1980-х годах - непопулярной войне, которая подорвала поддержку режима Москвы. Если эти оценки погибших являются правильными, Россия имеет большую проблему с набором в армию, чем Украина, несмотря на то, что ее население почти в четыре раза больше", - подчеркнул автор публикации.

Также, по словам обозревателя, способность Украины наносить удары по российским нефтяным и газовым источникам финансирования войны лишает Путина денег на премии за вербовку бойцов. Поэтому он может быть вынужден вернуться к призыву на фронт, что может угрожать его режиму.

"Хотя Украина продолжает страдать от собственного уменьшения численности войск, армии-захватчики, как правило, несут большие потери, чем армии, которые защищаются", - добавил автор материала.

Однако все же возникает вопрос, почему Трамп так уверен, что Путин побеждает, на что Люк ответил:

"Некоторые считают, что Путин имеет какое-то секретное влияние на Трампа. Другие говорят, что это пропаганда глубинного государства. Что бы ни стояло за жадностью Трампа, нам уже давно не следует беспокоиться о том, почему. Реальность является неоспоримым фактом. Путин имеет меньше козырей в рукаве, чем предполагает Трамп. Одним из этих козырей является сам Трамп".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление относительно даты возможной встречи Трампа и Путина. По его словам, понимания о точной дате переговоров пока нет. Также представитель Кремля обвинил страны Европы в "подстрекательстве" Украины к продолжению войны.

В то же время историк и аналитик в области внешней политики Макс Бут отметил, что Трамп каждый раз ведется на ложь Путина, поэтому встреча в Будапеште ничего не изменит. Он отметил, что пока нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на новые уступки.

"Если бы Трамп перестал колебаться в социальных сетях и начал давить, это могло бы убедить Путина, что он больше не имеет пути к победе и что ему лучше серьезно вести переговоры. Но каждый раз, когда кажется, что Трамп начинает это понимать, он позволяет бывшему агенту КГБ в Кремле задобрить себя. Трамп, очевидно, на каком-то уровне понимает, что Путин "обманывает" его, - и все равно каждый раз на это ведется", - считает Бут.

