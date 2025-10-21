По его мнению, тот боялся за свой бизнес в России.

Народный артист Украины Иво Бобул озвучил свое видение кровожадной позиции российского эстрадного певца и политика Иосифа Кобзона в отношении Украины.

В интервью Славе Демину украинский артист подтвердил, что был знаком с певцом, который родился в Донецкой области. На вопрос, почему Кобзон в конце жизни выбрал именно такой путь, Бобул ответил так:

"Бизнес. У него аптечный бизнес, насколько я знаю. Сын был в бизнесе. Там очень все сложно в России, очень сложно... Я знаю, что это было с бизнесом связано, и другого пути у него не было".

Позиция Кобзона по войне против Украины

Советский и российский певец, рожденный в Часовом Яру, после 2014 года занял четкую пророссийскую позицию в отношении Украины. Он открыто поддержал аннексию Крыма, называя его "исконно русской землей" и заявляя, что возвращение полуострова в состав России произошло "без единого выстрела и ни одной жертвы".

Кобзон неоднократно выступал на стороне российских властей, обвиняя украинских политиков в "предательстве русскоязычного населения" и усматривая в событиях Революции достоинства государственный переворот.

В 2014-2015 годах он посещал оккупированные территории Донбасса, давал концерты в Донецке и Луганске, а также публично поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Из-за этих действий Украина ввела против него санкции, запретив въезд на территорию государства, а позже лишила государственных наград и званий почетного гражданина в ряде городов. Также Кобзон попал под санкции Евросоюза и ряда других стран.

