Благодаря таким советам ваши старые полотенца снова станут пушистыми.

Со временем полотенца могут становиться жесткими и терять впитывающую способность, однако эксперты уверяют, что их можно оживить с помощью небольшого ухода. Об этом пишет Real Simple.

Почему полотенца теряют впитывающую способность?

Полотенца теряют такую способность, ведь со временем на их отдельных волокнах накапливаются остатки моющего средства, жёсткой воды и кондиционера для белья, из-за чего ухудшается способность ткани убивать воду, говорит эксперт по уборке Скотт Шрейдер.

"Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией в домах, где чрезмерно используют моющее средство или добавляют сушильный лист к каждой загрузке", - объяснил он.

По словам эксперта, сушка полотенец на самой высокой температуре может сжечь волокна, в результате чего они затвердеют и не смогут нормально поглощать воду.

В свою очередь эксперт по уборке Изабелла Флорес отметила, что изношенные старые полотенца будут менее впитывающими, ведь они становятся тоньше и плоскими.

Как сделать полотенца снова пушистыми и впитывающими?

Основательница и генеральный директор бренда ночной одежды CoolYourSweats Кэти Раст поделилась, что несколько кухонных средств могут удалить остатки, чтобы ваши полотенца стали снова мягкими и впитывающими.

В частности, она советует стирать полотенца на самом горячем цикле в соответствии с этикеткой с инструкциями по уходу, использовав только чашку уксуса. Затем второй раз постирайте их в машинке, используя полчашки соды.

"Это устранит запахи и поможет избавиться от остатков уксуса", - заверила Раст.

Также она рекомендует не использовать смягчитель для ткани и добавлять второй цикл полоскания, чтобы удалить остатки соды и уксуса из стиральной машины.

Кроме того, чтобы полотенца оставались в хорошем состоянии, следуйте инструкциям по уходу, которые указаны на этикетке и избегайте пересушивания.

"Тепло и вращение вместе разрушают волокна и лишают их естественной упругости, внутренней влаги и рыхлости. Выход - сушить на среднем режиме и вытаскивать, когда они еще немного влажные, а затем досушивать на воздухе. Полотенца прослужат намного дольше", - добавила Раст.

