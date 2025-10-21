Особенно погода порадует жителей юга и запада Украины.

В среду, 22 октября, в Украине станет теплее. Температура повысится практически по всей стране. Особенно это будет заметно на западе и юге, где воздух прогреется до +12°...+15°. По всей Украине будет облачно с прояснениями. Местами в центральной части пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Тернополе 22 октября ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 22 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+15°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +10°.

22 октября - какой праздник, приметы погоды

22 октября - Аверкия. По приметам, если в этот день идет дождь, то зимой будет долгая оттепель.

