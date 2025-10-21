Боевая машина Luchs 2 получила самые современные разведывательные датчики.

Германия заказала разработку и поставку 274 новых разведывательных машин Luchs 2, что стало одним из самых масштабных шагов по перевооружению Бундесвера за последние годы. Об этом сообщает Hartpunkt.

"Специализированная разведывательная машина, которая установит новые стандарты автономности, акустической и тепловой малозаметности, отличается самыми современными сетевыми разведывательными сенсорами, исключительной мобильностью и способностью вести наступательные действия", - говорится в заявлении компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), которая будет производить Luchs 2.

В дополнение к 274 заказанных машин еще 82 согласовали как дополнительную опцию. Таким образом, в целом речь может идти о 356 единицах. Поставка первых серийных образцов запланирована на 2029 год.

Стоимость контракта оценивается в более чем 4 миллиарда долларов (3,5 миллиарда евро), тогда как стоимость одной машины составляет около 14,7 миллиона долларов. Кроме самих боевых машин, немцы приобретут запчасти, оборудование, учебные тренажеры, а также логистические услуги.

Новые Luchs 2 должны заменить некоторые машины Fennek. Luchs 2 значительно лучше этого разведывательно-дозорного бронеавтомобиля. Это касается, в частности, вооружения.

Известно, что машина получит 25-мм автоматическую пушку Oerlikon KBA (их приобретут отдельно). Также Luchs 2 сможет похвастаться самыми современными разведывательными датчиками. Базой для новой машины стал бронетранспортер Piranha 6x6.

Ранее УНИАН сообщил, что немецкие специалисты разрабатывают новый танк, который станет следующим этапом развития Leopard 2. Он может получить название Leopard 3 и станет "мостом" к танку следующего поколения, известного как Main Ground Combat System (MGCS).

Напомним, в прошлом году Германия и Франция, которые вместе реализуют этот проект, достигли прорыва в разработке танка. Соглашение содержало в себе договоренность о равном распределении промышленных объемов между двумя странами.

