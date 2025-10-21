Львова-Белова подробно рассказала, как изменила сознание ребенка из Мариуполя.

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова призналась, как перевоспитывала похищенного в Мариуполе украинского мальчика и постепенно сделала его россиянином.

"Очень осложнил наш семейный фон Филипп, который приехал из Мариуполя. Потому что приехал в очень тяжелом состоянии, посттравматический синдром у него был после этих всех обстрелов", - рассказала она в интервью российским пропагандистам.

По ее словам, у мальчика сначала было "особое" отношение к России, мол, "это тот негатив, который лелеяли в Мариуполе длительное время у детей в школах". Говорит, все время были истерики.

Львова-Белова вспомнила, что парень "сидел на проукраинских сайтах и читал всю проукраинскую пропаганду". Также он, по ее словам, заявлял, что не хочет жить в России, потому что любит Украину, пел песни на украинском языке.

"Но постепенно началось изменение сознания в сторону того, что есть на самом деле. То есть эта пропаганда постепенно проходила. И сейчас он в Украину не хочет. Он сейчас приезжает в Мариуполь раз в год или полгода и говорит "Нет-нет, я домой"", - рассказала российский детский омбудсмен.

Что известно о Львовой-Беловой

Ранее УНИАН сообщал, что детский омбудсмен России усыновила незаконно вывезенного из Украины ребенка. Об этом она рассказывала на пресс-конференции еще 26 октября 2022 года. "Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", - сказала Львова-Белова.

Впоследствии была установлена личность ребенка из Мариуполя, которого после похищения усыновила детский омбудсмен РФ. Журналисты проекта "Схемы" сообщили, что 17-летний Филипп Головня жил на улице Зелинского, 30, в Приморском районе Мариуполя. Мать Филиппа погибла в 2017 году, когда ему было 11 лет. С тех пор он находился под присмотром опекунов - бывшего мужа матери Сергея Головни и его жены Ирины Калаталовой.

Известно, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российской уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

Вас также могут заинтересовать новости: