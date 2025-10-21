Он уверяет, что ушел из шоу без скандалов.

Украинский актер и телеведущий Богдан Шелудяк ("Буше") высказался о певце Владимире Дантесе, который занял его место в шоу "Хто зверху?".

В гостях у Okay Eva он рассказал, что его прощание с этим проектом было спокойным. "Я дал проекту все, что мог дать, и мы решили на этом поставить три точки в наших отношениях. Без никаких ссор", - сказал Шелудяк.

На вопрос о том, как он воспринял первое появление Дантеса в роли ведущего развлекательного шоу, Буше ответил с юмором:

"Обрадовался очень сильно. Думаю, что он справился на все 100... из 1000".

Хто зверху

Популярное украинское развлекательное шоу выходит на Новом канале с 2012 года. Формат программы заключается в веселом соревновании между мужской и женской командами, которые соревнуются в ловкости, юморе и эрудиции.

Сначала ведущими шоу были Сергей Притула и Ольга Фреймут, впоследствии их заменили Леся Никитюк и соведущие, которые менялись от сезона к сезону. В разные годы мужскую команду возглавляли Александр Педан, Андрей Бедняков, а позже Богдан Шелудяк, более известный под псевдонимом Буше.

В 2025 году стало известно, что Шелудяк покидает шоу, чтобы сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Его место занял певец и телеведущий Владимир Дантес, который теперь стал капитаном мужской команды и соведущим Леси Никитюк.

Как рассказала сама Леся, именно она предложила кандидатуру Дантеса, ведь считает, что он имеет отличное чувство юмора и способен дать шоу новый драйв.

