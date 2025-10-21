Стефанчук отметил, что уменьшения количества депутатов фракции не будет.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуги народа" Анны Колесник. Как сообщает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 262 народных депутата Украины.

Ранее НАБУ и САП сообщили Анне Колесник о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 млн грн.

Также Колесник попала в скандал из-за переписки, когда еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины на внеочередном заседании парламента, где речь шла о скоплении войск РФ на границе, писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны".

Когда в парламенте отметили, что на одного депутата во фракции, которая создала коалицию, становится меньше, председатель ВР Руслан Стефанчук напомнил, что Колесник избиралась в парламент по списку партии "Слуга народа", поэтому ее заменит следующий депутат и уменьшения количества нардепов не будет.

Анна Колесник - чем она известна

Как сообщал УНИАН, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник написала заявление о сложении мандата. Еще в июне 2025 года соответствующее заявление уже рассмотрел и поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Общественное движение "Честно" тогда отмечало, что Колесник не появляется уже несколько недель в сессионном зале - с 12 марта 2025 года.

Также сообщалось, что занять ее место в парламенте сможет Дмитрий Слинько или Роман Кравец, потому что, по информации Центризбиркома, кандидаты Юлия Палийчук и Владимир Тригуб, которые идут выше в списке, отказались от должности.

