Общая сумма сделки с компанией Rheinmetall оценивается в более чем 100 млн евро.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall получила заказ на поставку нескольких сотен барражирующих боеприпасов HERO от одной из стран НАТО.

Как пишет Милитарный, общая сумма сделки оценивается в более чем 100 млн евро. Поставки начнутся в первом квартале 2026 года и продлятся весь год.

Производство боеприпасов будет осуществляться в Италии на предприятии RWM Italia при поддержке партнера UVision Air Ltd. Заказанные боеприпасы имеют новейшие противотанковые боевые части, которые разработала Rheinmetall.

Издание отметило, что на заводе RWM Italia серийный выпуск барражирующих боеприпасов уже работает на полную мощность.

Линейка HERO имеет три модификации и включает: HERO 30 - легкий переносной вариант для пехоты, HERO 120 - средний боеприпас для ударов по бронетехнике и стационарным целям, а также HERO 400 - вариант средней и большой дальности для поражения укрепленных позиций.

Оружие Rheinmetall

В конце лета сообщалось, что Украина "подтолкнула" Rheinmetall открыть крупнейший завод в Европе. В будущем предприятие сможет производить примерно 350 тыс. снарядов в год.

Тогда же стало известно, что Rheinmetall построит пороховой завод недалеко от Украины. Строительство этого завода должно стартовать в 2026 году.

