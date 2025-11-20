Пресс-секретарь говорит, что это "хороший план как для России, так и для Украины".

Для разработки мирного плана для завершения российско-украинской войны государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф одинаково взаимодействовали и с Украиной, и с Россией.

Такое заявление сделала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Рубио и Уиткофф тайно работали над этим планом в течение последнего месяца.

"Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы понять, на что эти страны согласятся для достижения прочного и длительного мира. Переговоры продолжаются, президент Трамп поддерживает этот план", – сказала она.

Пресс-секретарь акцентировала, что это "хороший план как для России, так и для Украины". Она также напомнила, что сегодня состоялась встреча между министром армии США Дэном Дрисколлом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Левитт отметила, что американский представитель после встречи был настроен оптимистично.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала неправильным понимание договоренностей по мирному урегулированию в Украине как односторонних территориальных уступок.

Завершение войны в Украине: последние новости

На днях в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что Россия и США тайно готовят план для завершения войны в Украине. Отмечалось, что Москва стремится получить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, требует предоставления русскому языку статуса официального государственного языка, сокращения украинской армии и тому подобное.

Впоследствии издание Axios сообщило, что "слитый" в прессу документ является рабочим, а не окончательным. Авторы материала отметили, что Зеленский согласился начать его обсуждение.

