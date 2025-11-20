Похоже, диктуется Москвой: в Финляндии прокомментировали мирный план США

Там заявили, что путь к миру должен начинаться с прекращения огня.

Если сообщения о запланированном мирном соглашении между Соединенными Штатами и Россией являются правдивыми, Украина или европейские страны, которые ее поддерживают, не могут принять мирные условия.

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Элина Валтонен, пишет Yle.

"Кажется, его писали в Москве. Они полностью и однозначно сбрасывают с обсуждения Устав ООН", - заявила она.

По словам Валтонен, позиция Финляндии и Европы остается четкой:

"Время от времени здесь на столах появляются различные идейные документы. Мы хотим справедливого и прочного мира в Украине. Мы работаем над этим уже четыре года".

Она также рассказала, что не получала никакой официальной информации или решения о возможном мирном соглашении.

"Мы хотим поддержать украинский народ, который хочет не только свободной и суверенной страны, но и демократии и верховенства права. Ничего из этого не произойдет, если мы будем действовать по российскому сценарию", - отметила Валтонен.

По ее словам, путь к миру должен начинаться с прекращения огня.

"Мы предложили России прекращение огня. Украина была к этому готова. Только Россия не была к этому готова и не согласилась ни на какие уступки", - добавила она.

Мирный план - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Глава государства очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны. Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

