Российский диктатор Владимир Путин не завершит войну против Украины, не получив часть ее территорий. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Ну, он что-то хотел взять. То есть они воевали и у него уже немало добытого, он выиграл определенные территории", - отметил американский лидер.

Также он подчеркнул, что США не могут отдать Украине все свое оружие.

"Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добрым к Зеленскому и Украине. Но если нам не хватит, я не хочу подвергать опасности США", - сказал Трамп.

Украина и США - последние новости

Ранее политолог Игорь Чаленко заявил, что США еще не передали Украине "Томагавки", но они уже сыграли важную роль. В частности эксперт это оценивает, как Дамоклов меч, который будет нависать непосредственно над Путиным.

"Поэтому в принципе "Томагавки" даже не будучи переданными Украине, уже сыграли свою важную роль, заставив Путина выйти на переговоры", - добавил Чаленко.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала жесткое заявление о войне в Украине. По ее словам, США начинают уставать от войны в Украине, терпение президента Дональда Трампа и американского народа уже заканчивается.

"Это длится слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Хватит, обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас, и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа заканчивается из-за этой войны", - сказала Левитт.

