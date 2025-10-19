Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "твердо убежден", что российский диктатор Владимир Путин планировал войну в Украине и что нападение не было спонтанным решением. Об этом он сказал во время интервью после окончания своего срока в мае, цитирует ntv.
"С точки зрения политики безопасности для этой войны не было никаких оснований. Это чистый империализм", - подчеркнул Шольц.
Германия и Украина - последние новости
В то же время нынешний канцлер Фридрих Мерц назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США "тревожным сигналом". По его словам, встреча украинского и американского лидеров прошла не так, как того хотел Зеленский.
Мерц подчеркнул, что приложит усилия для предоставления Украине "финансовой, политической и, конечно, военной" поддержки.
"Капитуляция не может быть вариантом, поскольку в противном случае Россия будет угрожать и другим европейским государствам", - добавил политик.
В то же время Kyiv Post писал, что президент США Дональд Трамп давит на Мерца, чтобы тот дал Украине "Таурусы". По словам журналистов, это давление уже приводит к определенным дипломатическим сдвигам, поскольку канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что поговорит с Трампом о "совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".