Трамп дал поручение агентствам подготовиться к обмену данными с Украиной.

Хотя официально окончательное решение еще не обнародовано, но президент США Дональд Трамп поручил агентствам подготовиться к обмену разведданными с Украиной, рассказали источники изданию Financial Times.

Также в статье говорится, что один собеседник, знакомый с обсуждениями в Белом доме, поделился, что в ближайшем окружении Трампа произошло "кардинальное изменение в позиции".

В то же время, как объясняет издание, это лицо добавило, что глава Белого дома по-прежнему выступает против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украине. Трамп считает, что будет лучше, если бы союзники по НАТО и дальше покупали оружие в Вашингтоне, а затем поставляли его Киеву.

"Эта война никогда бы не состоялась, если бы президентом был Дональд Трамп, что признал и сам президент Путин, и президент Трамп пытается ее остановить. Президент также добился исторического соглашения, которое позволяет союзникам по НАТО покупать американское оружие. Сейчас мы не имеем других заявлений", - сказал представитель Белого дома.

Как говорится в публикации, Офис президента Украины отказался комментировать новость об обмене разведданными с США, но подтвердил, что Киев и Вашингтон "все еще ведут переговоры" по "Томагавкам".

Обмен разведданными между США и Украиной: подробности

Ранее УНИАН сообщал, что на издание WSJ разведывательная поддержка США поможет Украине наносить по территории России более точные удары. Также издание добавляет, что Украина не сможет одержать верх в борьбе, если российская территория останется неприкосновенной. Отмечается, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру уже наносят реальный ущерб. Однако ключевой вопрос заключается в том, введет ли Трамп ограничения на применение новых боеприпасов, которые Украина должна вскоре получить.

Также мы писали, что обозреватель The Times Майкл Эванс заявил, что благодаря данным от американской разведки в апреле 2022 года Украине удалось осуществить потопление ракетного крейсера "Москва". Но при администрации Байдена Пентагон имел одно особое предостережение относительно использования украинскими военными данных американской разведки. Тогдашний представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разведданные США не предоставлялись бы для нападения на отдельных российских генералов. Но аналитик предполагает, что Трамп решил, что пришло время снять лишние ограничения по предоставлению Украине разведывательной информации, направленной на нанесение ударов по сети российских энергетических объектов.

