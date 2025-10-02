Украине известно большинство крупных статических объектов на территории РФ, поэтому для этого получать стратегические данные от США нет необходимости. Об этом в эфире "24 канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Но если отслеживать оперативного или стратегического уровня склады, их рассредоточение, накопление сил противника, в частности авиации, особенно отслеживание перемещения их тыловых подразделений или подразделений в тылу на конкретные направления - это разведданные, которые, как правило, трудно получать. Ведь они, как правило, происходят в условиях секретности", - пояснил Тимочко.
Он добавил, что разведка именно таких целей Соединенными штатами и передача информации в режиме реального времени действительно помогла бы Силам обороны Украины.
"Тем более, если не просто будут задаваться координаты, но и будет указываться степень значимости целей, будет анализироваться перспективность и результативность нанесенных ударов. Это будет очень позитивная вещь. И кроме того, это очень серьезный психологический эффект для всех армий. Для украинской - потому что это серьезная поддержка. Это будет влиять и на российских военных, на моральное состояние, их генералов. Это заставит их рассредоточивать, делать те меры, которые они раньше могли бы игнорировать", - добавил Тимочко.
Разведданные от США: что известно
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательные данные для определения целей на территории РФ. В частности The Wall Street Journal пишет, что целями разведки США может стать энергетическая система РФ. Также для нанесения таких ударов США рассматривают передачу Украине большего количества дальнобойного вооружения.
О том, что разведка будет касаться именно энергетических объектов пишет и The Telegraph. Сообщается, что Киев получал разведданные от Вашингтона на протяжении всей войны. Однако сейчас Украина запросила дополнительную информацию для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям, чтобы лишить Кремль жизненно важных доходов и нефти.