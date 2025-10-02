Получение разведданных, которые трудно добывать, будет иметь психологическое влияние на российскую армию, отметил Иван Тимочко.

Украине известно большинство крупных статических объектов на территории РФ, поэтому для этого получать стратегические данные от США нет необходимости. Об этом в эфире "24 канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Но если отслеживать оперативного или стратегического уровня склады, их рассредоточение, накопление сил противника, в частности авиации, особенно отслеживание перемещения их тыловых подразделений или подразделений в тылу на конкретные направления - это разведданные, которые, как правило, трудно получать. Ведь они, как правило, происходят в условиях секретности", - пояснил Тимочко.

Он добавил, что разведка именно таких целей Соединенными штатами и передача информации в режиме реального времени действительно помогла бы Силам обороны Украины.

"Тем более, если не просто будут задаваться координаты, но и будет указываться степень значимости целей, будет анализироваться перспективность и результативность нанесенных ударов. Это будет очень позитивная вещь. И кроме того, это очень серьезный психологический эффект для всех армий. Для украинской - потому что это серьезная поддержка. Это будет влиять и на российских военных, на моральное состояние, их генералов. Это заставит их рассредоточивать, делать те меры, которые они раньше могли бы игнорировать", - добавил Тимочко.

Разведданные от США: что известно

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательные данные для определения целей на территории РФ. В частности The Wall Street Journal пишет, что целями разведки США может стать энергетическая система РФ. Также для нанесения таких ударов США рассматривают передачу Украине большего количества дальнобойного вооружения.

О том, что разведка будет касаться именно энергетических объектов пишет и The Telegraph. Сообщается, что Киев получал разведданные от Вашингтона на протяжении всей войны. Однако сейчас Украина запросила дополнительную информацию для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям, чтобы лишить Кремль жизненно важных доходов и нефти.

