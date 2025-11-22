Венгерский лидер призывает и Европу также склонить голову перед россиянами.

Отныне Венгрия будет блокировать все совместные решения Евросоюза, направленные на помощь Украине, пока Киев не согласится на жесткие условия "мирного плана" Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Сегодня в канцелярию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен поступило письмо от Орбана, копию которого смогли получить журналисты издания. В нем премьер Венгрии призвал ЕС поддержать "мирный план" США, состоящий из 28 пунктов и пересекающий ряд "красных линий" Киева.

"Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Кроме поддержки президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией", - написал Орбан.

Венгерский лидер также отметил в своем письме, что отныне Венгрия "не поддерживает предоставление Европейским Союзом любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".

Как отмечает Politico, первой очевидной жертвой такого блокирования со стороны Венгрии может стать так называемый репарационный кредит Украине, условия выделения которого сейчас активно обсуждаются. Планировалось, что решение по нему могут принять уже 18 декабря.

"Для Украины быстрое соглашение по Репарационному кредиту является чрезвычайно важным. Он обеспечивает предсказуемое финансирование из денежных остатков иммобилизованных российских суверенных активов, гарантирует стабильность с начала 2026 года и делает это без дополнительных затрат для налогоплательщиков ЕС", - заявил в комментарии изданию посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Другие недавние заявления Орбана

Как писал УНИАН, на днях Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет "никаких шансов" на победу в текущей войне против России. Поэтому дальнейшую финансовую поддержку Киева со стороны ЕС он считает "просто безумием".

Вместе с тем Орбан высмеял консолидированное мнение западных военных чиновников и экспертов, которые прогнозируют российское вторжение в Европу в ближайшие годы. Он объяснил это тем, что Россия не способна победить Украину, а потому не имеет сил на войну против НАТО.

