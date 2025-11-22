Президент США предупредил, что Украине придется воевать дальше, если этот план будет отклонен.

Предложенный Украине "мирный план" не является финальным документом. Об этом в комментарии журналистам сообщил президент США Дональд Трамп.

Так, журналистка спросила американского лидера, является ли присланный Киеву документ окончательным предложением.

"Нет. Это совсем не так. Мы хотим достичь мира. Это должно было произойти уже давно. Война Украины с Россией никогда не должна была произойти. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить", - ответил на это Трамп.

Также президента США спросили, что произойдет, если президент Украины не согласится на этот "мирный план".

"Тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил", - сказал Трамп.

"Мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина оказалась перед очень непростым выбором - либо согласиться на предложенный ей "мирный план" из 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера. Очевидно, речь идет о какой-то форме ультиматума, который непублично выставили США.

Зеленский заверил, что Украина продолжит работать с США над поиском путей к миру. Уже известно, что завтра в Женеве состоятся срочные переговоры представителей Украины, США и Европы, где обсудят "мирный план" Трампа.

