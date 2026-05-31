Украина все испортила: Ушаков обвинил Киев в том, что он никак не сдается

Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин достигли "взаимопонимания" в вопросе завершения войны РФ против Украины, но потом начались сложности.
Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков. "Многие употребляют слово "договоренности". Я бы поточнее сказал - "понимания". Были достигнуты понимания о том, что стороны будут делать в контексте урегулирования украинского конфликта", - рассказал кремлевский чиновник.
Ушаков сообщил, что амеркианская сторона побещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на ряд сложностей.
Помощник Путина выразил мнение, что эти сложности "прежде всего относятся к поведению и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев".
Он возмутился тем, что Украина опирается на поддержку Европы, что придает украинцам "больше упертости" и "негатива".
Встреча Трампа и Путина в Анкоридже
В августе прошлого года Трамп и Путин провели встречу на Аляске для того, чтобы договориться об условиях окончания войны в Украине. С тех пор россияне считают, что именно этих договоренностей следует придерживаться.
В свою осередь украинский президент Владимир Зеленский уже отмечал, что "создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах".
"Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". И мы можем только догадываться, что они на самом деле имеют в виду", - заявлял в конце зимы президент.