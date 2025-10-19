Без "Томагавков" война в Украине затянется еще надолго, отмечает издание.

На встрече с Дональдом Трампом Владимир Зеленский надеялся убедить президента США предоставить Украине ракеты "Томагавк", которые могли бы положить конец российско-украинской войне, однако вернулся ни с чем. При этом, что еще хуже, Трамп, похоже, вернулся к своим старым взглядам на Россию после телефонного разговора с Владимиром Путиным, отмечает The Times.

И хотя этот визит в Белый дом был менее взрывоопасным, чем в феврале, когда Зеленский подвергся словесной атаке со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, он оказался безрезультатным, пишет издание.

"Предыдущая встреча в этом году подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что важно для Трампа и сохраняется до сих пор. В отличие от этого, похоже, достаточно лишь лестного телефонного звонка Путина и ещё одного саммита, чтобы отдалить Америку от того, что нужно Украине", - отмечает издание.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что у России "империализм" в ДНК, и "единственное, что понимают президент Путин и Россия, — это сила".

"Сейчас самое время не оставлять Украину в подвешенном состоянии, а довести дело до конца, а это значит, что ракеты "Томагавк" должны быть в достаточном количестве, чтобы принудить Россию к миру на условиях, не ущемляющих интересы Украины", - отмечает The Times.

Эти ракеты могут уничтожить ракетные базы и базы беспилотников, которые Россия использует для нанесения смертоносных ударов по Украине. Они также могут уничтожить нефтяные и газовые объекты, жизненно важные для российской военной машины.

"Без них война и убийства затянутся ещё на одну суровую зиму", - подытоживает издание.

Встреча Трампа и Зеленского

Как писало издание WP, Путин во время телефонного разговора с Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над всей Донецкой областью в обмен на завершение войны. Взамен Кремль якобы готов рассмотреть отказ от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые РФ оккупировала лишь частично.

При этом, по данным источников, во время встречи 17 октября посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецкой области под контроль Москвы. В качестве аргументов он использовал нарратив Кремля о том, что в регионе в основном проживают русскоязычные граждане.

