Дипломатия всегда была военным инструментом для Кремля – Путин говорил о мире и тогда, когда в 2015 году россияне штурмовали Дебальцево в Донецкой области.

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что открыт к мирным переговорам. Однако этот сигнал следует рассматривать с большими оговорками и с учетом прошлого опыта переговоров с Москвой.

Об этом пишет CNN. Издание напоминает, что недавно Reuters писало, что в РФ заявили о готовности рассмотреть возможность мирных переговоров, но на условиях, которые бы заморозили оккупацию Россией примерно пятой части территорий Украины.

Путин отреагировал на этот доклад, заявив, что Россия готова к мирным переговорам на основе предварительных договоренностей. Он намекнул на Стамбульское соглашение в начале 2022 года, которое развалилось, главным образом из-за того, что российские войска все еще действовали на украинской территории, а также стало известно о массовых убийствах россиянами жителей оккупированных городов Киевской области.

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Но важную роль в высказываниях Путина играет контекст. Его заявление прозвучало во время визита к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также российский диктатор поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского после того, как Киев был вынужден отложить выборы из-за той самой войны, которую начал Кремль.

"В то же время появилась неподтвержденная информация о том, что частный самолет Виктора Януковича приземлился в Беларуси. (...) Сама возможность его присутствия во время встречи Путина и Лукашенко привела к предположениям, что Москва снова надеется на возвращение ставленника к власти в Украине", – добавляет издание.

Менее жестокая цель Кремля в Украине – кроме полной или частичной оккупации страны – заключается в том, чтобы поставить в Киеве президента, которого он считает лояльным, и который остановит движение страны в Европейский Союз и НАТО. И если это считалось фантастикой в начале вторжения, то сейчас украинское население "кипит" от жестокости оккупантов. Так к чему разговоры о мире, особенно когда Россия, похоже, переживает свой самый успешный момент на фронте за последние месяцы, если не с момента вторжения?

Дипломатия всегда была военным инструментом для Кремля. Он говорил о мире и тогда, когда в 2015 году россияне штурмовали Дебальцево в Донецкой области.

"Недоверие к искренности России на переговорах – это не цинизм, а практическая необходимость. Опыт показывает, что она считает переговоры стоящими того, чтобы их продолжать, если они неожиданно приведут к полезному результату без насилия, или дадут оппоненту повод для паузы в боевых действиях, чтобы попытаться поощрить его к заключению соглашения", – объясняет автор материала.

Почему Москва внезапно заговорила о мире?

Есть две причины, по которым Москва могла вернуться к разговорам о мирных соглашениях. Во-первых, Украина и ее союзники созывают мирный саммит в Швейцарии в июне, где без России будут обсуждать, на какое соглашение они могли бы согласиться. Вероятно, мероприятие будет направлено на создание импульса для отхода Кремля, когда его силы будут окончательно истощены в военном плане или окажутся в тупике.

Зеленский заявил, что надеется на участие Китая – самого мощного союзника России, который, однако, лишь частично поддерживает ее в войне в Украине. Возможно, Путин сейчас говорит о мире, чтобы предложить Пекину не участвовать в дипломатических переговорах по России без ее присутствия.

Вторая, и самая важная причина заключается в том, что такими заявлениями Путин посылает месседжи правительствам на Западе и нынешней американской президентской кампании. Он пытается непрозрачно намекнуть – возможно, популистам в Европе или республиканцам MAGA в США – что существует простая сделка, в рамках которой фронт, на котором Украина сейчас проигрывает, может внезапно заморозиться.

Западная поддержка войны стоит дорого и становится все более непопулярной. В то же время "Путин – прагматик", пишет CNN. Он начал войну, думая, что она будет легкой. Сейчас диктатор видит момент электоральной слабости в США и других европейских государствах, который он встретил нечетким, непрозрачным сигналом о том, что, возможно, пришло время для дипломатии.

Не исключено, что он получит определенную поддержку среди тех, кто "отчаянно надеется, что война в Украине просто закончится, и кто меньше задумывается над экзистенциальной угрозой, которую победоносная и гипермилитаризованная Москва представляет для восточных членов НАТО". Однако на эти заявления стоит смотреть сквозь призму глубокого цинизма предыдущей дипломатии Москвы в Сирии и Украине. Россия всегда использовала это время для ожесточенного достижения тех же военных целей, но в иллюзорной обстановке, что мир может быть уже не за горами.

В РФ снова говорят о переговорах: что предшествовало

Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта. Он считает, что уже может продать своему народу победу, писало Reuters со ссылкой на российские источники. Отмечалось, что если Украина и Запад на это не пойдут, то он будет воевать дальше.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха.

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